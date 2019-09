Wertgarantie relauncht die Website wertgarantie.at

Wiener Neustadt (ots) - Nur ein paar Klicks und schon ist das teure Smartphone gegen unvorhergesehene Kosten geschützt. Ob vor Reparaturkosten oder Kosten einer Neuanschaffung, nachdem das Gerät gestohlen wurde: Auf der neuen Website des Elektronik- und Fahrradversicherers Wertgarantie kann jeder in Österreich innerhalb weniger Minuten sein Gerät absichern. Möglich macht es die Neugestaltung der Website: Informieren, Versicherungstarif auswählen und in den Warenkorb legen - drei Clicks reichen aus.

Auf der neuen Website des Versicherers Wertgarantie lässt sich das Lieblingsgerät sogar gegen eigenverschuldete Schäden schützen. Das funktioniert nicht nur bei Smartphones, sondern bei allen Alltagshelden: Fernseher, Waschmaschine und sogar Fahrräder und E-Bikes können schnell und bequem über die neue Internetseite per Mausklick rundum geschützt werden. "Mit der neuen Internetpräsenz erleichtern wir noch einmal den direkten Zugriff auf unser umfangreiches und leicht abschließbares Produktportfolio und bieten neben der bewährten Abschlussmöglichkeit über den Fachhandel eine zusätzliche Chance", erklärt Roland Hofer, Wertgarantie-Vertriebsleiter in Österreich.

Die neue Website mit dem in der Versicherungsbranche eher unüblichen Warenkorb ist ein zentraler Baustein für die Online-Marktführerschaft in Österreich. Mit diesem Warenkorb wird es Nutzern einfacher gemacht, mehrere Versicherungen auf einmal für ihre technischen Geräte bzw. Fahrräder abzuschließen. Denn laut einer GfU-Studie befinden sich durchschnittlich circa 50 technische Geräte in jedem Haushalt. Über die Taskleiste lassen sich einzelne übergeordnete Warengruppen auswählen, in denen dann passende Geräte zu finden sind, beispielsweise Kameras oder Smartwatches in der Warengruppe Freizeit.

Mit Hilfe der prominent platzierten Suche können sämtliche Produktgruppen, Hersteller, Top-Geräte und Fahrräder gefunden werden. Und auch Tarife lassen sich einfach vergleichen und auswählen. "Die Übersichtlichkeit und Funktionalität von wertgarantie.at sind optimiert worden, um die Website letztendlich kundenfreundlicher zu gestalten", berichtet Hartmut Waldmann, Vorstand International bei Wertgarantie und er ergänzt: "Dazu zählt auch die neue virtuelle Beraterin Lexia, die immer wieder auf der Website auftaucht und Nutzern an vielen unterschiedlichen Stellen mit Rat und Tat zur Seite steht."

Wertgarantie erschafft mit wertgarantie.at eine zukunftsorientierte Onlineplattform. Die ersten Erweiterungen sind auch schon angekündigt: In Kürze findet dort der Kunde das Angebot 2+1, mit dem drei Geräte versichert, aber nur zwei bezahlt werden sowie der Fachhändler einen neu aufgesetzten B2B-Bereich. "Mit dieser relaunchten Website und ihren zahlreichen Möglichkeiten zur flexiblen Erweiterung wollen wir unsere Marktführerschaft in Österreich weiter ausbauen und auch online bekräftigen", erläutert Hartmut Waldmann die Ziele.

Der offizielle Versicherungsschutz für das oder die Geräte startet übrigens mit dem Vertragsbeginn. Vorab genießen die Wertgarantie-Kunden bereits den kostenfreien Sofortschutz, dieser beginnt mit dem Datum des Vertragsabschlusses - also bereits nach nur wenigen Clicks auf der neuen http://Wertgarantie.at -Seite.

Die Wertgarantie Group ist ein in über 55 Jahren gewachsener Konzern für Versicherungen. Mit Agila, Wertgarantie, der Société Française de Garantie sowie Garante kommen Spezialversicherer und Garantiedienstleister unter einem Dach zusammen. Kunden aus sieben Ländern Europas nutzen die Produkte der Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Hannover und einem Bestand von derzeit über 6 Millionen Kunden. In der Unternehmensgruppe werden seit 1963 neben Haushalts- und Konsumelektronik auch Fahrräder, Haustiere, Smart Home-Anlagen und Hausleitungen versichert.

