Tag des schutzlosen Denkmals: Demo-Lecture für ein gefährdetes Meisterwerk „Freiluftklasse für die Helmut Richter Schule“, Mi. 18.9.

Die Zukunft der Helmut Richter Schule ist ungewiss. Daher lädt die Aktionsgruppe "Bauten in Not" zu einer öffentlichen Demo-Lecture vor und in der Schule.

Wien (OTS) - Die Helmut-Richter Schule war ein Leuchtturmprojekt des von Stadtrat Hannes Swoboda initiierten „Schulbauprogrammes 2000“. Der experimentelle Stahl-Glas-Bau war seiner Zeit weit voraus, sein avantgardistischer Anspruch jedoch überforderte die Schulerhalter. Seit drei Jahren steht die Schule leer. Trotz ihrer baukulturellen Bedeutung distanzierte sich Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky am 3. Juli 2019 von einer Sanierung, weil er von unvertretbar hohen Kosten ausgeht. Fachkreise kritisieren mangelnde Transparenz und bezweifeln die zitierten Sanierungskosten. Die Aktionsgruppe "Bauten in Not“ sieht Gefahr in Verzug. Daher lädt sie am Mi., 18. September, dem „Tag des schutzlosen Denkmals“ zur öffentlichen „Freiluftklasse für die Helmut Richter Schule“. Am Programm stehen Vorträge, Filme, sowie Führungen durch das Gebäude. „Bauten in Not“ startete eine Petition für die respektvolle Erhaltung und adäquate Nutzung der Helmut Richter Schule: https://www.wien.gv.at/petition/online.



Demonstration "Freiluftklasse für die Helmut-Richter-Schule"

Datum: 18.09.2019, 18:15 - 20:00 Uhr

Ort: vor und in dem Schulgebäude

Kinkplatz 21, 1140 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Aktionsgruppe "Bauten in Not" Dr. Norbert Mayr, 0699/1270 8526; DI Johannes Zeininger, 0676/536 10 77; www.bauten-in-not.at