Zwei Festnahmen nach dem Suchtmittelgesetz durch die Einsatz-gruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS)

Wien (OTS) - 13.09.2019, 18:50 Uhr u. 22:40 Uhr

2., Venediger Au Park u. 16., Lerchenfeldergürtel

In Wien-Leopoldstadt und in Wien-Ottakring ist es der EGS gelungen zwei Drogendealer festzunehmen. Ein 19-jähriger Afghane versuchte zuvor einen zivilen Beamten Suchtmittel zu verkaufen. Mehrere Gramm Marihuana konnten bei dem Mann sichergestellt werden. Bei einem 22-Jährigen, der ebenfalls Suchtmittel an einen Polizisten verkaufen wollte, konnten mehrere Kugeln Kokain und geringe Mengen Marihuana sichergestellt werden. Beide Tatverdächtigen befinden sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at