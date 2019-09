„IM ZENTRUM“: Wer schafft die Arbeit?

Am 15. September um 22.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach der 6-Parteien-Runde zum Klimaschutz widmet sich „IM ZENTRUM“ diesen Sonntag dem Thema Arbeit und Wirtschaft. Was ist ein gerechter Mindestlohn? Welche Arbeitszeiten sind zumutbar? Wie realistisch ist die 4-Tage-Woche? Wer schließt die Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen? Was ist zu tun, damit Teilzeitbeschäftigung nicht zur Pensionsfalle wird? Wie sicher sind die Pensionen? Wie treffsicher ist die neue Sozialhilfe? Und welche Rolle soll die Sozialpartnerschaft in Zukunft spielen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 15. September 2019, um 22.15 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer:

Margarete Schramböck, ÖVP

Josef Muchitsch, SPÖ

Dagmar Belakowitsch, FPÖ

Sepp Schellhorn, NEOS

Daniela Holzinger-Vogtenhuber, JETZT

Sibylle Hamann, Die Grünen

