16. Bezirk: Thaliastraße/Schuhmeierplatz – Verlängerung der Haltestellenkaps der Linie 46

Wien (OTS) - Um künftig die Linie 46 mit längeren Straßenbahngarnituren befahren zu können, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 17. September 2019, mit Umbauarbeiten der bestehenden befahrbaren Haltestellenkaps in der Thaliastraße bei den Stationen „Schuhmeierplatz“ im 16. Bezirk.



Verkehrsmaßnahmen



Während der Arbeiten an der stadtauswärtsführenden Fahrbahn ist das Rechtsabbiegen von der Thaliastraße in die Wattgasse nicht möglich. Die Umleitung für den Fahrzeugverkehr erfolgt über Kuffnergasse und Friedrich-Kaiser-Gasse. Zudem wird die Lambertgasse an der Einmündung in die Thaliastraße – bei gleichzeitiger Aufhebung der Einbahn – als Sackgasse ausgebildet.



Während der Arbeiten an der stadteinwärtsführenden Fahrbahn ist das Rechtsabbiegen von der Thaliastraße in die Possingergasse nicht möglich. Die Umleitung für den Fahrzeugverkehr erfolgt über Pfenninggeldgasse und Hasnerstraße.



Die jeweils von den Bauarbeiten betroffenen Stationen werden örtlich verlegt. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.



Örtlichkeit der Baustelle: 16., Thaliastraße/Schuhmeierplatz



- Baubeginn: 17. September 2019

- Geplantes Bauende: 11. Oktober 2019



Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



