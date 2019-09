SPÖ-Termine von 16. September bis 22. September 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 16. September 2019:

12.00 Uhr Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner stellt sich den Fragen der Leserinnen und Leser der Tageszeitung „der Standard“ im Online-Chat.

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Buchpräsentation und Diskussion „Radikalisierungsmaschinen - Wie Extremisten die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren“ von Julia Ebner (Extremismus- und Terrorismusforscherin, Institute for Strategic Dialogue London). Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yx9x6sz8 (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, erreichbar mit U1, Station „Hauptbahnhof“).

19.30 Uhr SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner spricht beim Wahlkampfevent „Miteinander“. Unter dem Motto „Zusammen in Vielfalt“ stellt die SPÖ die NationalratswahlkandidatInnen mit Migrationshintergrund Muna Duzdar, Christian Kovacevic, Nurten Yilmaz und Ahmed Husagic vor. Aufgrund der beschränkten TeilnehmerInnenzahl wird unbedingt um Anmeldung unter https://miteinander.spoe.at/ gebeten (Einlass ab 18.30 Uhr, Palais Wertheim, Canovagasse 1-5, 1010 Wien).

DIENSTAG, 17. September 2019:

7.30 Uhr SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner ist zu Gast bei Monika Feldner-Zimmermann und Klaus Webhofer im Ö1-Morgenjournal (Radio Ö1).

10.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und der Verband Österreichischer Philatelistenvereine laden gemeinsam zur Präsentation des Sondermarkenblocks „100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich“ ein (Österreichische Post AG, Getreidemarkt 1, Hochparterre, 1060 Wien).

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzungen des Europäischen Parlaments (16. bis 19. September) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder, Evelyn Regner, Günther Sidl, Bettina Vollath und Hannes Heide statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N1.1B).

11.30 Uhr Sonderpräsidiale (Brückenzimmer, Bibliothekshof).

16.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Verteilaktion mit anderen WahlkreiskandidatInnen bei der U6 Station Siebenhirten teil (U6 Station Siebenhirten).

MITTWOCH, 18. September 2019:

12.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Lunch Lecture „Wohin entwickelt sich die Europäische Union?“ mit Stefanie Wöhl (Herausgeberin des jüngst erschienenen Buches „The State of the European Union. Fault Lines in European Integration“) und Lukas Oberndorfer (Mitautor des Buches „The State of the European Union. Fault Lines in European Integration“). Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y3qxzt4l (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, erreichbar mit U1, Station „Hauptbahnhof“).

18.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures besucht den Privatsender Heurigen 2019 (Heuriger „Mayer am Pfarrplatz“, Pfarrplatz 2, 1190 Wien).

20.15 Uhr SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner nimmt im Rahmen der ORF-Sendung „Wahl 19 – Die Duelle“ an einer TV-Konfrontation mit ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz teil (ORF 2).

20.15 Uhr Stv. SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried nimmt im Rahmen der ORF-Sendung „Wahl 19 – Die Duelle“ an einer TV-Konfrontation mit Peter Pilz von der Liste JETZT teil (ORF 2).

DONNERSTAG, 19. September 2019:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, spricht Wolfram Lacher (Analyst für den Mittleren/Nahen Osten und Afrika, Stiftung Wissenschaft und Politik -SPW, Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit) zum Thema „Libyens dritter Bürgerkrieg – wird er der letzte sein?“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y454b247 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 20. September 2019:

Österreichweiter Aktionstag der SPÖ-Frauen - Frauenpolitische Forderungen wie Lohngerechtigkeit haben für die SPÖ oberste Priorität. Am österreichweiten Aktionstag gibt es zahlreiche Straßenaktionen in allen Bundesländern.

13.00 Uhr SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner trifft in der Wahlkonfrontation auf OE24 auf ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz (https://oe24.at).

14.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl nimmt an der Podiumsdiskussion mit den DelegationsleiterInnen der österreichischen EU-Abgeordneten des Europa Club Wiens im Haus der Europäischen Union teil (Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

14.00 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale treten zusammen.

16.00 Uhr Anlässlich der Nationalratswahlen 2019 tourt SPÖ-Bundesparteivorsitzende und Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner mit der #ROTshow durch insgesamt vier Städte und ist zu Gast in Graz (Grazer Mariahilferplatz).

18.00 Uhr SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch nimmt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „UNIQUE talk“ an einer Diskussion zum Thema „Sozialpolitik“ teil (Wiener Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien).

18.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Festveranstaltung „20 Jahre VHS Mauer“ teil und hält eine Rede (VHS Mauer, Speisinger Straße 256, 1230 Wien).

20.15 Uhr SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner nimmt an der Diskussion der SpitzenkandidatInnen zur Nationalratswahl der „Kronenzeitung“ teil. Die Diskussion wird live auf krone.at, krone.tv und PULS24 übertragen (krone.at, krone.tv, PULS24).

SAMSTAG, 21. September 2019:

10.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures lädt gemeinsam mit der SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus zum Jazz-Brunch ein (Reindorfgasse Ecke Herklotzgasse, 1150 Wien).

15.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Feier „150 Jahre Wiener Polizei“ am Rathausplatz teil (Wiener Rathausplatz).

SONNTAG, 22. September 2019:

11.05 Uhr ORF-Pressestunde mit SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner (ORF 2).

20.15 Uhr Bei der gemeinsamen „Elefantenrunde“ der Fernsehsender ATV, Puls 4 und Servus TV diskutiert SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner mit den VertreterInnen der anderen Parteien (ATV, Puls 4, Servus TV).

