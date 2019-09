Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 16. - 20. September 2019

Wien (OTS) - Montag, 16. September

Besuch Ihrer Kaiserlichen Hoheit Prinzessin Kako, Japan, bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Präsidentschaftskanzlei)

14.00 Uhr: Begrüßung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Präsidentschaftskanzlei)

Hinweis: Der Einlass in die Präsidentschaftskanzlei findet von 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr statt. Der Zutritt ist nur mit einer vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungskarte möglich. Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf unter www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Dienstag, 17. September

11.00 Uhr: Besuch von Simon Klambauer und Hartwig Kolar bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen anlässlich des offiziellen Abschlusses der „Giro to Zero“-Radtour (Präsidentschaftskanzlei)

Mittwoch, 18. September

Überreichung von Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Präsidentschaftskanzlei)

10.00 Uhr: Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Ralf Beste

10.15 Uhr: Botschafter des Königreichs der Niederlande, Albert Hendrik Gierveld

10.30 Uhr: Botschafter des Königreichs Saudi Arabien, Prinz Abdullah Bin Khaled Bin Sultan Al Saud

10.45 Uhr: Botschafter des Staates Katar, Sultan Salmeen Al-Mansouri

11.00 Uhr: Botschafter der Republik Östlich des Uruguay, Juan Carlos Ojeda Viglione

11.15 Uhr: Botschafter des Königreichs Kambodscha, Nom Piseth

16.00 Uhr: Empfang von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für ehemalige österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger - JEWISH WELCOME SERVICE/Rede (Präsidentschaftskanzlei)

Freitag, 20. September

Abreise von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und von Doris Schmidauer zur Eröffnung der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York vom 21. – 24. September 2019 in New York

Ein detailliertes Programm wird am Freitag, 20. September 2019 bekannt gegeben.

