„The Big Bang Theory“: Neue Folgen der finalen Staffel ab 17. September in ORF 1

Neues vom „kleinen Serien-Bruder“ „Young Sheldon“ immer montags ab 16. September

Wien (OTS) - „The Big Bang Theory” steuert auf das große Finale zu! Ab 17. September 2019 stehen immer dienstags um 19.30 Uhr die letzten Folgen der zwölften und finalen Staffel der beliebten Nerd-Serie auf dem Programm von ORF 1. Den Auftakt macht die Episode „Der Nobelpreis-Diebstahlversuch“. Zum Finale, am 26. November 2019, gibt es eine Doppelfolge ab 19.05 Uhr und am 3. Dezember, um 19.30 Uhr ist das „The Big Bang Theory“-Special „Unraveling the Mystery: A Big Bang Farewell” in ORF 1 zu sehen. Bereits ab 16. September, immer montags um 19.05 Uhr gibt es Neues vom „kleinen Serien-Bruder“ – mit neuen Folgen des „The Big Bang Theory“-Spin-offs „Young Sheldon“.

Mehr zu den Inhalten

„The Big Bang Theory: Der Nobelpreis-Diebstahlversuch“ (17. September, 19.30 Uhr, ORF 1)

Sheldon (Jim Parsons) ist seinem beruflichen Ziel, den Nobelpreis zu erhalten, sehr nahegekommen. Zwei Physikern aus Chicago, Dr. Pemberton (Sean Astin) und Dr. Campbell (Kal Penn), ist es gelungen, Sheldons und Amys „Super Asymmetrietheorie“ zu beweisen. Es gibt nur einen Haken: es können nur drei Wissenschafter ausgezeichnet werden. Inzwischen will Bernadette (Melissa Rauch), dass Penny (Kaley Cuoco) die Leitung des Verkaufsteams für ihr neues Produkt übernimmt. Aber Penny ist von diesem Vorschlag nicht sehr angetan.

„Young Sheldon: Liebeskummer und Dads erster Schwarm“ (16. September, 19.05 Uhr, ORF 1)

George (Lance Barber) beschwert sich, dass die Stromrechnung zu hoch ist. Also beschließt Sheldon (Iain Armitage), eine zusätzliche Energiequelle für seine Familie zu erschließen. Nichts leichter als einfach einen Atomreaktor zu bauen! Es gibt nur ein Problem: wo bekommt Sheldon radioaktives Material her? Georgie (Montana Jordan) hingegen ist todunglücklich: Veronica (Isabel May) hat einen festen Freund. Um sie für sich zu gewinnen, schreibt er ihr einen Liebesbrief.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at