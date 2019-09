Presseeinladung: Außenminister Alexander Schallenberg verleiht den Europa-Staatspreis am 17. September 2019

Wien (OTS) - Am Dienstag, 17. September 2019 verleiht Außenminister Alexander Schallenberg den Europa-Staatspreis 2019. Zusätzlich werden in diesem Jahr die Sonderpreise in den Kategorien „Europa in der Gemeinde“ und „Europa in der Schule“ verliehen. Mit allen drei Preisen wird außerordentliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern zur Förderung des Europabewusstseins und Europaverständnisses ausgezeichnet.

Wir laden interessierte Medienvertreter/innen herzlich ein an der Verleihung teilzunehmen.

Wann: Dienstag, 17. September 2019, 18:00 Uhr

Wo: Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, Minoritenplatz 8, 1010 Wien

Um Eintreffen bis spätestens 17:55 Uhr zur Teilnahme an der Verleihungsveranstaltung wird gebeten! Die Veranstaltung dauert voraussichtlich 60 Minuten.

Bitte übermitteln Sie folgende Daten per E-Mail an:

pk-anmeldungen@bmeia.gv.at

• Titel: Verleihung Europa-Staatspreis, 17.September 2019, 18:00 Uhr • Vorname

• Nachname

• Medium

• E-Mail Adresse

Sie werden außerdem ersucht, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorzuweisen.

