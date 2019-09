Shanghai Electric präsentiert bahnbrechende Smart-Energy-Technologien anlässlich des 24. Weltenergiekongresses

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Die Shanghai Electric Group Co., Ltd ("Shanghai Electric" oder "die Gruppe"), ein führendes multinationales Firmenkonglomerat, das sich auf Energieerzeugung und Elektromaschinen spezialisiert, bringt eine neue Welle intelligenter, vernetzter und umweltfreundlicher integrierter Lösungen hervor und stellt im Rahmen des 24. World Energy Congress (WEC) in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, neue technologische Durchbrüche vor.

Der nur alle drei Jahre stattfindende WEC gilt als die "Energieolympiade" und ist das größte und einflussreichste Energie-Event weltweit. Als wichtiger Akteur in Chinas Energieindustrie präsentierte Shanghai Electric im Rahmen der Veranstaltung seine neuesten Technologien für Umweltschutz- und intelligente Energielösungen.

"Wir freuen uns, auch dieses Mal wieder gemeinsam mit den führenden Energieriesen der Welt auf dem Weltenergiekongress ausstellen zu dürfen", sagte Zheng Jianhua, Vorsitzender von Shanghai Electric. "Als führendes chinesisches Unternehmen für intelligente Energie ist dies unsere Chance, der Welt die Innovation und den Fortschritt unserer Nation zu demonstrieren und gleichzeitig die Türen für mehr internationale Kooperationsmöglichkeiten in der Zukunft zu öffnen."

Aufbauend auf dem Konzept "Gemeinsam die Zukunft gestalten" setzt sich Shanghai Electric dafür ein, der Welt innovative, intelligente Energielösungen anzubieten. Das Solarkraftwerk des Konzerns verfügt über modernste Wärmespeicher-Türme und Parabolrinnen, um sauberen Strom zu erzeugen und gleichzeitig Emissionen zu reduzieren, und sein Kernkraft-Konzept nutzt die Technologien der Generation II, III und IV, um die umfassendste Lieferkette und die bedeutendste Anlagenleistung in China zu schaffen. Darüber hinaus nutzen die Energieerzeugungs- und die fortschrittlichen Entsalzungssysteme Solarenergie, um Energieeffizienz zu verbessern und umweltfreundliche, kostengünstige, integrierte Energielösungen bereitzustellen.

Shanghai Electric bietet zudem intelligente, vernetzte Plattformen, die das Internet der Dinge und Echtzeitdaten dazu nutzen, um erhebliche Energieeinsparungen, sicheren Betrieb und optimiertes Management zu gewährleisten. Die integrierte Energiemanagement-Plattform ermöglicht es Verbrauchern, ihren Konsum zu messen und Effizienz sowie Leistung zu optimieren; die dreidimensionale digitale Windenergieanlage nutz Windturbinen und geografische Daten, um Techniker über den gesamten Projekt-Lebenszyklus hinweg zu unterstützen, angefangen bei der Planung bis hin zu Asset Management, Fernüberwachung und Fehlerbehebung.

Mit seiner Teilnahme am 24. WEC beabsichtigt Shanghai Electric, seine Auslandspräsenz weiter auszubauen. 2018 übertraf die Zahl der Aufträge für Offshore-Engineering-Projekte erstmals die Inlandsaufträge. Zu den neuesten Projekten zählen eine Reihe von wegweisenden Vorhaben entlang der Belt-and-Road-Initiative in Europa, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum.

Shanghai Electric, notiert in Shanghai und Hong Kong, ist ein Großunternehmen für die Herstellung integrierter Ausrüstungen, das sich auf Energie, Industrieausstattung und Integrationsdienstleistungen spezialisiert hat. Seit der Börsennotierung befindet sich Shanghai Electric mit seinen Umsatzzahlen unter den Top 3 der chinesischen Ausrüstungshersteller. 2017 wurde Shanghai Electric als eines der Top-500-Fertigungsunternehmen weltweit genannt und wurde im selben Jahr in die Liste der Fortune-500-Unternehmen in China aufgenommen. Mit einem Markenwert von 81,276 Milliarden Yuan im Jahr 2019 befand sich das Unternehmen 2018 unter den Top 100 der 250 internationalen ENR-Vertragspartner.

