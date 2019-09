AVISO: Austro Control Betriebsversammlung morgen, Freitag, von 15 bis 17 Uhr

Beschäftigte werden über stockende KV-Verhandlungen informiert – Betriebsrat ist bemüht, Einschränkungen im Luftverkehr gering zu halten

Wien (OTS) - Der Betriebsrat der FluglotsInnen der Austro Control hält morgen, Freitag, von 15 bis 17 Uhr eine Betriebsversammlung am Flughafen Wien ab. „Wir sind bemüht, Einschränkungen im Luftverkehr während der Dauer der Sitzung mit entsprechender Personalplanung möglichst gering zu halten. Das haben wir auch an die Geschäftsführung kommuniziert“, sagt Betriebsratsvorsitzender Daniel Liebhart. „Tatsächliche Auswirkungen hängen letztlich aber davon ab, wie viele Kolleginnen und Kollegen morgen von ihrem Recht Gebrauch machen werden, an der Betriebsversammlung teilzunehmen“, so Liebhart.++++

Anlass der morgigen Betriebsversammlung sei die Information der Beschäftigten über die stockenden KV-Verhandlungen mit der Geschäftsführung und die ausufernden Belastungen aufgrund einer verfehlten Personalplanung, so der Betriebsratsvorsitzende weiter. „Anstatt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Austro Control das Recht auf eine Betriebsversammlung streitig zu machen, sollte sich der Flughafen Vorstand bei den Kolleginnen und Kollegen für ihre Leistungen in den letzten Monaten bedanken. Diese sind nämlich weit über das vertragliche Ausmaß hinausgegangen. Ohne diese Leistungen hätte der Flughafen Wien in diesem Sommer immense Pünktlichkeitsprobleme bekommen“, stellt Liebhart abschließend klar.

