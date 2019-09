Vorstandsänderungen bei Vienna Insurance Group, Wiener Städtische und DONAU Versicherung

Wien (OTS) - Mit 1. Jänner 2020 werden wichtige Vorstandsänderungen wirksam:



Vienna Insurance Group: Komm.-Rat Franz Fuchs wird bereits ab 1. Oktober 2019 zum Generaldirektor-Stellvertreter ernannt. Mag. Gerhard Lahner (42), Gábor Lehel (42) und Mag. Harald Riener (50) werden neu in den Vorstand bestellt.

Wiener Städtische Versicherung: Mag. Sonja Steßl (38) wird Vertriebsvorstand.

DONAU Versicherung: Neue Generaldirektorin wird Dr. Judit Havasi (44),

Dr. Wolfgang Petschko (41) zieht in den Vorstand ein.

In den Aufsichtsratssitzungen der Vienna Insurance Group, der Wiener Städtischen Versicherung und der DONAU Versicherung wurden folgende Vorstandsänderungen beschlossen:

Vorstandserweiterung bei der Vienna Insurance Group (VIG)

In Anerkennung seines jahrelangen Einsatzes und der exzellenten Betreuung der Länder Polen, Rumänien, der Baltischen Staaten, der Ukraine und Moldau wird Komm.-Rat Franz Fuchs mit Wirkung vom 1. Oktober 2019 zum Generaldirektor-Stellvertreter ernannt. Mit Mag. Gerhard Lahner, Gábor Lehel und Mag. Harald Riener ziehen ab 1. Jänner 2020 drei neue Mitglieder in den Vorstand ein, die jahrelange internationale Erfahrung innerhalb der Gruppe aufweisen. Dr. Judit Havasi scheidet mit Ende 2019 aus dem VIG-Vorstand aus.

Mag. Gerhard Lahner studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist seit 2002 für die VIG in verschiedenen Gruppenfunktionen tätig. Er war Vorstandsmitglied der österreichischen Konzerngesellschaften DONAU und Wiener Städtische sowie davor und derzeit Vorstandsmitglied der tschechischen Kooperativa und ČPP. Seit 1. Jänner 2019 ist Mag. Lahner auch Stellvertreter für den Vorstand der VIG.



Gábor Lehel studierte Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Finanzwesen in Tatabánya und Budapest in Ungarn. Er trat 2003 in die Vienna Insurance Group ein und war im Konzerncontrolling und als Leiter des Generalsekretariats tätig, bevor er 2008 in den Vorstand der ungarischen Konzerngesellschaft UNION Biztosító bestellt wurde. Seit Mitte 2011 ist er Generaldirektor der UNION Biztosító. Seit 1. Jänner 2016 ist er auch Stellvertreter für den Vorstand der VIG.



Mag. Harald Riener studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien und trat 1998 in den Konzern ein, wo er bis 2001 im Marketingbereich der DONAU und Wiener Städtischen beschäftigt war. Nach seiner Tätigkeit bei einem Medienverlag kehrte er 2006 wieder in den Konzern zurück und war für das Marketing der VIG sowie den Aufbau in Kroatien zuständig. Seit 2014 ist

Mag. Riener Vorstandsmitglied der DONAU und für Vertrieb und Marketing verantwortlich.



Wiener Städtische Versicherung besetzt Vorstandsressort Vertrieb neu

Mag. Sonja Steßl wird mit 1. Jänner 2020 in den Vorstand der Wiener Städtischen Versicherung berufen und für die Leitung des Vertriebs verantwortlich sein. Die studierte Juristin war bei Technologieunternehmen beschäftigt, bevor sie als Staatssekretärin im Bundeskanzleramt für Digitalisierung, Verwaltung und den öffentlichen Dienst zuständig war. Seit 2016 ist die gebürtige Steirerin für die Wiener Städtische tätig und leitete die Sparte Kranken- und Unfallversicherung, bevor sie im Juli 2018 als Landesdirektorin in die Steiermark wechselte und diese sehr erfolgreich führt. Mit Mag. Steßl zieht die dritte Frau in den Vorstand der Wiener Städtischen ein, die mittelfristig somit den Frauenanteil im Management auf 50 % erhöht.

Neue Generaldirektorin für die DONAU Versicherung

Den Frauenanteil im Vorstand erhöht auch die DONAU Versicherung. Dr. Judit Havasi übernimmt mit 1. Jänner 2020 die Funktion als Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin der DONAU Versicherung. Die studierte Juristin ist seit dem Jahr 2000 im Konzern tätig. Sie begann in der UNION Biztosító, wo sie ab 2005 Vorstandsmitglied war, bevor sie 2009 in den Vorstand der Wiener Städtischen Versicherung wechselte und von Juli 2013 bis Ende 2015 Generaldirektor-Stellvertreterin war. Seit dem Jänner 2016 ist sie Mitglied des Vorstands der Vienna Insurance Group.



Dr. Wolfgang Petschko zieht mit 1. Jänner 2020 neu in den Vorstand der DONAU Versicherung ein. Er hat Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Wien studiert und ist seit 2002 im Konzern tätig. Nach der Zuständigkeit für das Rückversicherungsgeschäft für die DONAU und die Wiener Städtische übernahm er 2006 die Leitung des Firmengeschäfts der VIG. Seit 2008 ist er auch Geschäftsführer der Vienna International Underwriters. Seit 2017 ist Dr. Petschko Vorsitzender der Sektion Sachversicherung Industrie im Versicherungsverband Österreich.



Die Vorstände der jeweiligen Gesellschaften setzen sich mit Wirkung vom 1. Jänner 2020 wie folgt zusammen:



Vienna Insurance Group:

Prof. Elisabeth Stadler (CEO)

Komm.-Rat Franz Fuchs

Mag. Liane Hirner (CFO)

Mag. Peter Höfinger

Mag. Gerhard Lahner

Gábor Lehel

Mag. Harald Riener

Dr. Peter Thirring

Wiener Städtische Versicherung:

Mag. Robert Lasshofer (CEO)

Manfred Bartalszky

Dr. Christine Dornaus

Mag. Roland Gröll

Dr. Ralph Müller

Mag. Sonja Steßl

DI Doris Wendler

DONAU Versicherung:

Dr. Judit Havasi (CEO)

Dr. Edeltraud Fichtenbauer

Reinhard Gojer, MBA

Mag. Roland Gröll

Dr. Ralph Müller

Dr. Wolfgang Petschko

Die Presseaussendung sowie Fotos der neuen Vorstandsmitglieder sind unter www.vig.com abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Vienna Insurance Group: Mag. Mirjana Verena Mully

Telefon: +43 (0)50 390-21064

E-Mail: mirjana.mully @ vig.com



Wiener Städtische Versicherung: Mag. Christian Kreuzer

Telefon: +43 (0)50 350-21336

E-Mail: c.kreuzer @ wienerstaedtische.at



DONAU Versicherung: Mag. Alexander Jedlicka

Telefon: +43 (0)50 330-73014

E-Mail: a.jedlicka @ donauversicherung.at