Hebein/Sima/Franz: Start für den neuen Reumannplatz

13 % mehr Grünfläche, 78.300 Stauden und Gräser, 109 Bäume, 17 Spiel- und Sportgeräte im Herzen Favoritens!

Wien (OTS) - Nach Abschluss der Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Verlängerung der Linie U1 nach Oberlaa wird nun nach der Neuordnung des öffentlichen Verkehrsnetzes der Reumannplatz neu gestaltet.

Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, Umweltstadträtin Ulli Sima und der Bezirksvorsteher Favoritens, Marcus Franz, haben heute den Spatenstich für das Projekt Reumannplatz NEU vorgenommen: "Der Reumannplatz wird nach den Wünschen der Bevölkerung neu gestaltet. Es freut uns, dass viele Vorschläge aus dem Beteiligungsverfahren realisiert werden können", so Planungsstadträtin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein: „Die Wünsche der Favoritnerinnen und Favoritner nach mehr Grün und eine bessere Aufenthaltsqualität durch Schatten, Wasser mehr Bäume und Sitzgelegenheiten setzen wir jetzt um – für Jung und Alt.“ Die Eröffnung des neugestalteten, insgesamt 18.000 m2 großen Platzes wird im Sommer 2020 erfolgen. Der Reumannplatz am südlichen Ende der Fußgängerzone Favoritenstraße im 10. Bezirk zählt zu den frequentiertesten Öffi-Verkehrsknotenpunkten in Wien. Durch die Neuorganisation der Bushaltestellen und den Wegfall der Straßenbahn und ihrer Gleise werden die beiden bisherigen, getrennten Platzhälften miteinander verbunden, neue Wegverbindungen und viel neuer Grünraum wird geschaffen: „Es freut mich, dass wir nach der gelungenen U-Bahn-Verlängerung 13 % mehr Grünraum, über 100 neue Bäume sowie rund 80.000 Stauden und Gräser auf den Reumannplatz bringen. Durch den Erhalt der alten Bäume sowie durch die Neupflanzungen wird es zudem viele schattige Plätze geben. Zusätzlich gekühlt wird der Platz im Sommer mit Wasserinstallationen“, so Öffi- und Umweltstadträtin Ulli Sima.

Mehr Bäume, mehr Grünraum, mehr Lebensqualität

Klares Ziel der Platzgestaltung ist die Vergrößerung des Grünanteils und Attraktivierung der Bepflanzung. Der Altbaumbestand wird als wichtiger Schattenspender erhalten, zusätzlich werden am Platz und im Umfeld 109 neue Bäume gepflanzt. Über 78.300 Stauden, Gräser und Zwiebelpflanzen ersetzen die derzeitige Bepflanzung, großzügige Rasenflächen laden künftig zum entspannten Verweilen. Bezirksvorsteher Marcus Franz freut sich über den neuen „Hotspot“ der die Lebensqualität in seinem Bezirk weiter erhöhen wird: „Die Ideen für die Neugestaltung des Reumannplatzes wurden von Mädchen, Burschen, Eltern, Geschäftsleuten, Nutzern und Anrainern in einem Beteiligungsprozess eingebracht. Es wird zukünftig mehr Bäume, neue Aufenthalts-, Spiel und Bewegungsmöglichkeiten sowie übersichtliche Wege zu den Busstationen geben. Der Reumannplatz Neu hat die Chance, zu einem Bezirkszentrum für alle zu werden.“

Fitnessgeräte und Wassersprühbogen

Zur nördlichen Favoritenstraße wird es neue Sitzgelegenheiten sowie Wasser als Gestaltungselement in Form eines Wassersprühbogens die Aufenthaltsqualität geben. An der südlichen Ecke des Platzes direkt zwischen den U-Bahnaufgängen wird ein Schachfeld entstehen. Für die sportlich-aktive Freizeitgestaltung für Groß und Klein stehen nach der Umgestaltung 17 neue Spiel- und Sportgeräte kostenlos zur Verfügung. Das historische Pflaster vor dem Amalienbad wird saniert, großzügige Wiesenflächen vor dem Bad können künftig zum Liegen und Plaudern genutzt werden.

Mit Grünraum gegen die Hitze

Der neue Reumannplatz ist eine der vielen neuen Parks bzw. Plätze mit Grünflächen, die im Jahr 2020 eröffnet werden. Insgesamt werden im nächsten Jahr 33.800 m2 neue Parkanlagen sowohl in der gebauten Stadt als auch in den zahlreichen Stadtentwicklungsgebieten geschaffen, die in Zeiten der klimawandelbedingten Hitzeinseln als coole Plätze ausgestaltet werden. Auch die Kühlung von Plätzen und Straßen mit Wasser und die Beschattung mit neuen Bäumen sind zentrale Maßnahmen der rot-grünen Stadtregierung im Kampf gegen durch die Klimakrise bedingte Urban Heat Islands (UHI).

Zeitplan für den neuen Reumannplatz:

Bis Ende 2019 wird die Gleistrasse entfernt sowie Arbeiten im Umfeld durchgeführt.

Die Umgestaltung des Spielplatzes und des Parkbereiches erfolgen im Frühjahr 2020

Eröffnet werden soll der neue Reumannplatz im Sommer 2020.

