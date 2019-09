Neue Folgen: „Was gibt es Neues?“ und der „Bonanza-Effekt“ am 13. September in ORF 1

Mit Niavarani, Marold, Kristan, Schreiner und Gernot

Wien (OTS) - Oliver Baier und sein Rateteam melden sich am Freitag, dem 13. September 2019, um 21.50 Uhr in ORF 1 aus der Sommerpause mit neuen Ausgaben der beliebten ORF-Ratecomedy „Was gibt es Neues?“ zurück! Mit dabei beim Thema „60 Jahre Bonanza“ sind Michael Niavarani, Eva Marold, Alex Kristan, Clemens Maria Schreiner und Viktor Gernot. Entsprechend wird unter anderem nach dem „Bonanza-Effekt“ gefragt. Kabarettkollege Severin Groebner möchte schließlich wissen, was man unter der „Klatschtheorie“ versteht.

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

