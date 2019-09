Ausgaben für Pkw in 18 EU-Ländern erhoben

Car Cost Index: Das kostet Autofahren in Österreich

Wien (OTS) - Eine aktuelle Erhebung des weltweit tätigen Car-as-a-Service Anbieters LeasePlan zeigt, dass Nutzer eines Klein- oder Mittelklasse Benzin- oder Diesel-Pkw in Österreich rund 560 Euro im Monat für ihr Fahrzeug ausgeben. Elektromobilität ist unter Berücksichtigung aller staatlichen Subventionen bereits heute eine konkurrenzfähige Alternative zu den klassischen „Verbrennern“.



LeasePlan erhebt seit 2017 jährlich die Mobilitätskosten für Klein- und Mittelklasse Pkw. Diese werden basierend auf den vorliegenden Fuhrparkdaten erhoben und alljährlich im „Car Cost Index“ veröffentlicht. Berücksichtigt werden dabei die Ausgaben für die Anschaffung, der monatliche Wertverlust der Fahrzeuge, Reparaturen, Instandhaltung, Versicherungen, Steuern sowie Sprit.

Elektrofahrzeuge fallweise bereits günstiger als Diesel- oder Benzin-Pkws

Laut der aktuellen Erhebung geben Nutzer eines Benzin- oder Diesel-Pkw in Österreich im Schnitt rund 560 Euro monatlich für ihr Fahrzeug aus. Europaweit beträgt der Durchschnitt knapp über 600 Euro pro Monat.

Elektroautos sind in einzelnen europäischen Ländern, wie etwa Norwegen und den Niederlanden, bereits eine gleichwertige Alternative zu den klassischen „Verbrennern“. In Österreich sind so genannte „EVs“ (Electric Vehicles) mit 854 Euro pro Monat auf dem Papier deutlich teurer als Diesel- oder Benzin-Fahrzeuge. Dabei unberücksichtigt sind aber die zahlreichen staatlichen Förderungen. Denn Österreich gilt als eines der EV-freundlichsten Länder Europas, erklärt LeasePlan Österreich Geschäftsführer Hessel Kaastra: „In Österreich wird der Umstieg auf Elektromobilität in einem Ausmaß staatlich gefördert und subventioniert, wie in keinem anderen europäischen Land. Solange sich diese Rahmenbedingungen nicht ändern, können Elektroautos – abzüglich aller steuerlichen Vorteile und Förderungen – bei der Kostenfrage mit Diesel- und Benzin-Pkw durchaus mithalten oder sogar günstiger sein.“

Ein LeasePlan Rechenbeispiel verdeutlich das: Ein strombetriebener Mittelklasse Pkw kommt über eine Nutzungsdauer von vier Jahren und mit einer Laufleistung von 20.000 Kilometern pro Jahr abzüglich aller Förderungen und Subventionen bereits günstiger als ein Diesel- oder Benzinfahrzeug. Während die benzin- bzw. dieselbetriebenen Varianten bei einem All-in Leasing inklusive Versicherung, Service, Reifen und Tanken mit mehr als 800 Euro monatlich zu Buche schlagen, steigen Nutzer des strombetriebenen Modells mit knapp 620 Euro pro Monat derzeit deutlich günstiger aus. Berücksichtigt wurden hier alle derzeit geltenden staatlichen Förderungen und Anreize: So sind E-Autos in Österreich vorsteuerabzugsberechtigt sowie NoVA- und Sachbezugsbefreit. Die Anschaffung von Elektrofahrzeugen wird zudem mit dem E-Mobilitätsbonus in Höhe von 3.000 Euro pro Fahrzeug gefördert.

Firmenflotten werden elektrisch

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit im Bereich der Fortbewegung steigt. Dem kommt zu Gute, dass immer mehr Automobilhersteller in die Weiterentwicklung von Elektromobilität investieren und sowohl das Angebot an Modellen, als auch die Kosten der EVs europaweit konkurrenzfähiger werden: „Unser ‚Car Cost Index‘ zeigt – und das ist sehr erfreulich – dass E-Autos insbesondere in Nordeuropa bereits erschwinglich sind und sich das Kostengefälle in anderen Ländern zunehmend ausgleicht“, erläutert LeasePlan Corporation CEO Tex Gunning.

Auch, wenn die Durchdringung von Elektrofahrzeugen im Business-Umfeld erst langsam voranschreitet, sind die Experten von LeasePlan überzeugt, dass die Zukunft der Firmenflotte elektrisch sein wird. Als eines der Gründungsmitglieder der EV 100 Initiative treibt LeasePlan die Elektrifizierung seiner weltweit operierenden Flotte von derzeit 1,8 Millionen Fahrzeugen maßgeblich voran: „Der Umstieg auf Elektromobilität ist einer der stärksten Hebel gegen den Klimawandel. Damit sich diese Entwicklung positiv fortsetzt, müssen Regierungen in ganz Europa ihre Anstrengungen verstärken und sich zu langfristigen, ökologischen Anreizen und Infrastrukturprojekten im Bereich EV verpflichten“, so LeasePlan Österreich Geschäftsführer Hessel Kaastra.



Monatliche Gesamtkosten für die Haltung eines Kraftfahrzeugs nach Land und nach einzelnen Antrieben (geordnet nach Elektrofahrzeug-Preis), ohne staatliche Subventionen:





Elektrisch Benzin Diesel

Griechenland 656 € 445 € 410 €

UK 676 € 596 € 567 €

Deutschland 804 € 587 € 576 €

Frankreich 806 € 520 € 643 €

Rumänien 825 € 449 € 407 €

Portugal 833 € 527 € 595 €

Norwegen 833 € 851 € 821 €

Slowakei 834 € 446 € 486 €

Schweden 846 € 644 € 598 €

Tschechien 847 € 461 € 515 €

Österreich 854 € 567 € 549 €

Schweiz 858 € 613 € 632 €

Niederlande 872 € 783 € 937 €

Dänemark 900 € 760 € 762 €

Belgien 959 € 632 € 691 €

Italien 974 € 794 € 683 €

Spanien 991 € 538 € 591 €

Polen 995 € 477 € 562 €

Durchschnitt 854 € 594 € 613 €





Der LeasePlan Car Cost Index 2019 auf einem Blick

558 Euro geben Nutzer von Klein- oder Mittelklasse Benzin- oder Diesel-Pkw in Österreich im Schnitt monatlich für ihr Fahrzeug aus – diese Kosten beinhalten die Ausgaben für die Anschaffung, Wertverlust, Reparaturen und Instandhaltung, Versicherung, Steuern sowie Sprit. Benziner kosten monatlich im Schnitt 567 Euro, Diesel-Pkw kommen auf 549 Euro monatlich und E-Fahrzeuge schlagen im Schnitt mit monatlichen Kosten von 854 Euro zu Buche. Werden Förderungen und steuerliche Begünstigungen wie die Sachbezugsbefreiung für Firmenwagennutzer berücksichtigt, können E-Modelle in puncto Kosten bereits mit klassischen Verbrennungsfahrzeugen mithalten oder kommen sogar günstiger.

Im Europavergleich liegt Österreich bei den monatlichen Kfz-Ausgaben im Mittelfeld – besonders tief in die Tasche müssen mit über 800 Euro pro Monat Kfz-Nutzer in Norwegen und den Niederlanden greifen.

Am günstigsten sind Kfz in Ost- und Südosteuropa – in Griechenland, Rumänien und der Slowakei belaufen sich die monatlichen Ausgaben für einen Diesel-, Benzin- oder Elektro-Pkw auf unter 500 Euro monatlich.



Die größten Preistreiber für laufende Kosten sind länderspezifische Kfz-Steuern sowie Versicherungen.

Der Car Cost Index wird jährlich erhoben. Tausende LeasePlan-Fahrer weltweit werden sowohl zu ihren Fahrgewohnheiten als auch zu Zukunftstrends befragt. Die publizierten Zahlen beziehen sich auf die laufenden Kosten für Pkw im Klein- und Mittelsegment in den ersten 3 Jahren der Nutzung bei einer jährlichen Fahrtstrecke von 20.000 km.

Weitere Infos zum Car Cost Index 2019 können Sie HIER nachlesen.

Der LeasePlan Car Cost Index 2019 berücksichtigt 18 Länder: Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz und das Vereinigte Königreich

Aufgrund von Änderungen an den in der Analyse enthaltenen Fahrzeugmodellen und den allgemeinen technischen Verbesserungen (einschließlich leistungsfähigeren und energieeffizienteren Batterien in bestimmten Elektrofahrzeugen) sind Einzelvergleiche mit dem Car Cost Index des vergangenen Jahres nicht immer möglich.

