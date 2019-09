EINLADUNG: Podiumsdiskussion der Stadtakademie mit Gernot Blümel: „Visionen für Wien: Leben am Wasser“

Gernot Blümel, Landesparteiobmann neue Volkspartei Wien

Oona Horx-Strathern, Trendforscherin

Stephan Ferenczy, Architekt

Bernd Schlacher, Unternehmer und Gastronom

„Visionen für Wien: Leben am Wasser“

Wien ist mit Wasser gesegnet. Leben am Wasser findet in unserer Stadt jedoch nur sehr unterentwickelt statt. Wir diskutieren deshalb neue Visionen und Ideen für mehr Leben am Wasser.

Zeit: Montag, 16. September 2019, 18:30 Uhr

Ort: DC Tower – Hotel Meliá, Golden Wave Saal 1, Donau-City-Straße 7, 1220 Wien

