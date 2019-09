Alsergrund: Leban zeigt Besonderheiten der Votivkirche

Wien (OTS/RK) - „Auf der Simmeringer Had‘, hat’s an Schneider verwaht...“ ist der Titel eines althergebrachten Spottliedes. Was diese Komposition und die Votivkirche verbindet, berichtet die renommierte Wiener Volksbildnerin, Bezirkshistorikerin und Museumsleiterin Petra Leban bei einem kurzweiligen Rundgang in der Andachtsstätte am Samstag, 14. September. Beginn der zirka 1,5 Stunden langen Führung ist um 11.00 Uhr. Ausgangspunkt der Tour ist der Haupteingang des Gotteshauses (9., Rooseveltplatz 8). Leban informiert zum Beispiel über die Abbildungen auf den Kirchenfenstern, über den „Passionsaltar“ sowie über die Tumba des Graf Niklas Salm.

Kosten: 7 Euro, Reservierungen: 0676/81 18 25 411

Das Publikum wird um pekuniäre Beiträge (pro Person: 7 Euro) gebeten. Petra Leban befasst sich im Zuge der unterhaltsamen und aufschlussreichen Exkursion unter anderem mit dem Kapitel „Erzherzog Ferdinand Max und das Kaiserfenster“. Die Kennerin lädt die Menschen ein: „Lassen Sie die Spiritualität von Wiens erstem Ringstraßenbau auf sich wirken“. Veranstaltet wird die Führung von der Vereinigung „Rhythmus und Kultur“. Der Verein kooperiert mit der Kirche. Weitere Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0676/81 18 25 411 bzw. E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Votivkirche: www.votivkirche.at

Votivkirche (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Votivkirche

Petra Leban - Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Veranstaltungen im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

