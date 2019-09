Festnahme eines international Gesuchten in Wien

Wien (OTS) - 11.09.2019, 06:00 Uhr

16., Ottakringer Straße

Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien ist es nach umfangreichen Erhebungsmaßnahmen gelungen, einen international gerichtlich Gesuchten auszuforschen und festzunehmen. Gegen den 56-jährigen polnischen Staatsbürger bestand ein europäischer Haftbefehl, ausgestellt von griechischen Behörden, wegen Verdacht auf grenzüberschreitenden Prostitutionshandel. Die Festnahme erfolgte in einer Wohnung in Wien-Ottakring. Der Mann wurde umgehend in eine Justizanstalt gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at