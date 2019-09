In und durch das Wochenende – die nächsten Ö3-Highlights

Wien (OTS) - „Mehr Musik, mehr Shows, mehr Abwechslung“ – damit startet Ö3 auch den Countdown ins Wochenende. Am Freitagmittag immer mit den 100 größten Lieblingshits der Woche. Am Samstag bekommt die Ö3-Communityshow „Frag das ganze Land“ mit Tina Ritschl und Philipp Bergsmann ein neues Moderatoren-Duo. Am Freitag und Samstag sind ab 19.00 Uhr in „ö3x“ die besten DJ-Mixes zur Einstimmung auf den Partyabend zu hören. Und auch Bewährtes präsentiert Ö3 stolz im neuen Look: Elke Rock moderiert die „Ö3-Austria Top 40“ sonntags und die größten Klassiker aus fünf Jahrzehnten liefert Benny Hörtnagl in „Ö3-Solid Gold“.

„Der Countdown ins Wochenende“ – mit den 100 größten Lieblingshits dieser Ö3-Woche

Freitag von 12.00-19.00 Uhr

Freitage fühlen sich anders an. Nach einer arbeitsintensiven und erfolgreichen Woche kommt das Wochenende und man freut sich auf die nächste Party, auf das Nichtstun. Man plant den Wochenendeinkauf und fragt sich, ob man dieses Wochenende wohl endlich den Kasten ausmistet. Und auch wenn man am Wochenende arbeitet, der Freitagnachmittag fühlt sich gut an. Aber da geht doch noch was: Die größten Lieblingssongs der Woche gibt es nun im Hitradio Ö3 – ab Freitag, den 20. September von 12.00-19.00 Uhr. Die Ö3-Moderator/innen begleiten die Ö3-Hörer/innen zu zweit Richtung Wochenende: Elke Rock & Benny Hörtnagl bzw. Susi Zuschmann & Tom Filzer bzw. Christina Pausch & Tarek Adamski.

„Frag das ganze Land – Die Ö3-Communityshow“

Samstag von 16.00 und 19.00 Uhr

Das Leben ist voller Dilemmas und für jedes davon warten da draußen acht Millionen Antworten. Ab Samstag, den 14. September kommt „Frag das ganze Land“ mit zwei neuen Ö3-Moderatoren aus der Sommerpause zurück: Tina Ritschl und Philipp Bergsmann diskutieren samstags von 16.00 und 19.00 Uhr mit den Ö3-Hörer/innen.

Tina Ritschl ist seit 2012 bei Ö3 und war u.a. schon als Redakteurin, Programmgestalterin und seit Mai 2018 auch als Moderatorin der Ö3-Hitnacht im Einsatz. Die 28-jährige Wienerin ist regelmäßig als Reporterin bei großen Events wie dem Opernball, dem Life Ball und den Austrian Amadeus Music Awards mit dabei und moderiert auch „Ö3-Dabei - Das Online Music Magazine“. Nach dem Abschluss ihres Wirtschaftsstudiums an der WU Wien hat sie ein internationales Marketing-Masterstudium an der European Business School in London absolviert.

Philipp Bergsmann war bereits als Ö3-Praktikant im Einsatz und arbeitet seit knapp einem Jahr als Moderator und Programmgestalter bei Ö3. Der 26-jährige Freistädter war diesen Sommer mit der Ö3-Eisattacke unterwegs durch ganz Österreich und berichtete live im Hitradio Ö3 von den Tourstopps. Im „Ö3-Wecker-Generationenduell“ geht er regelmäßig der Frage nach, ob Jung und Alt eigentlich noch dieselbe Sprache sprechen.

„ö3x“ – feel the weekend

Freitag & Samstag von 19.00-01.00 Uhr

„ö3x“ ist der PopUp-Store am Freitag- und Samstagabend jeweils von 19.00-01.00 Uhr. Und da gibt es was auf die Ohren: Mixes von den Ö3-DJs Philipp Kofler, Martin Domkar & Philipp Sandpeck. „ö3x“ startet freitags ab 4. Oktober und samstags ab 21. September.

„Die Ö3-Austria Top 40“ – Österreichs meistverkaufte Hits im Countdown

Sonntag von 16.00-19.00 Uhr

Die „Ö3-Austria Top 40“ haben ab dem 6. Oktober einen neuen Sendeplatz: Ö3-Moderatorin Elke Rock präsentiert Österreichs meistverkaufte Hits im Countdown immer sonntags von 16.00-19.00 Uhr im Hitradio Ö3. Elke Rock wurde 1983 in Graz geboren und ist seit 2007 bei Hitradio Ö3. Musik ist ihr Leben und daher moderierte sie auf Ö3 alles zum Thema Musik: von „Der Song deines Lebens“ bis zur „Ö3-Musikshow“ und seit 2014 zusätzlich auch immer freitags die „Ö3-Austria Top 40“.

„Ö3-Solid Gold“ – Die größten Klassiker aus 5 Jahrzehnten Ö3 Sonntag von 19.00-22.00 Uhr

Der Tiroler Benny Hörtnagl übernimmt den Radio-Klassiker „Ö3-Solid Gold“. Hörtnagl ist seit 2004 bei Ö3 und ist ein echter Radio-Profi. Er ist Moderator, Gestalter, Buch-Autor und vor allem Musik-Liebhaber. Er interviewt laufend nationale und internationale Stars. Mit dem Mikro ist er hautnah dran am aktuellen Musikgeschehen und immer live dabei, wenn wo gute Musik passiert – egal ob bei Konzerten oder Rockfestivals. Hörtnagl moderiert ab sofort immer sonntags von 19.00-22.00 Uhr „Ö3-Solid Gold“. Auf seiner Playlist stehen wöchentlich die besten Klassiker aus 50 Jahren Ö3 – mit Fokus auf die Kulthits aus der Rock- und Popgeschichte.

