Vans fördert kreativen Ausdruck mit der Einführung von Vans Checkerboard Day

Costa Mesa, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Vans, die ursprüngliche Aktionssportmarke und ein Verfechter des kreativen Ausdrucks, freut sich, den ersten Vans Checkerboard Day am 21. November 2019 vorzustellen. Vans Checkerboard Day ist eine jährliche Veranstaltung, die den kreativen Ausdruck weltweit fördern und inspirieren soll und Fans die Gelegenheit gibt, sich an kreativen Aktivierungen zu beteiligen, zu erleben, warum Kreativität wichtig ist, und Organisationen zu unterstützen, die sich aktiv für Kreativität einsetzen.

Vans wird am 21. November 1 Million USD seines weltweiten Umsatzes an Imagination.org spenden.

"Vans Checkerboard Day ist eine Gelegenheit für uns, uns zu etablieren und unser internes Team, unsere Vans-Gefolgschaft und unsere Fans weltweit anzufeuern, gemeinsam die schöpferische Gestaltung zu feiern und für die Jugend einen Unterschied zu machen", teilt uns Doug Palladini mit, Global Brand President bei Vans. "Imagination.org ist der perfekte Partner, um eine weltweite Bewegung zur Befähigung unserer Jugend anzuspornen, die uns mithilfe tagtäglicher Kreativität eine bessere Zukunft bringen wird."

Vans wird mit dem Ziel, die Kreativität zu fördern, 1 Million USD seines weltweiten Umsatzes aus den markeneigenen Einzelhandelsgeschäften und von Vans.com an Imagination.org, powered by Two Bit Circus Foundation spenden. Bis zum 21. November haben Fans die Gelegenheit, an den weltweiten Aktivierungen, Veranstaltungen und Marken-Touchpoints im Rahmen des Checkerboard Day teilzunehmen, über einzigartige und persönliche Erfahrungen örtliche Gemeinschaften zu verbinden und sich an der Markenmission von Vans zu beteiligen.

"Mit Vans als Charity-Partner 2019 für den Vans Checkerboard Day zusammenarbeiten zu dürfen ist eine großartige Gelegenheit", sagt Nirvan Mullick, Gründer von Imagination.org. "Obwohl Kreativität allgemein als eine der wichtigsten Fähigkeiten für die nächste Generation gilt, nimmt die Kreativität der Kinder ab. Mithilfe von Vans Checkerboard Day und großzügigen Spenden von Vans für unseren Zweck erarbeiten wir eine Lösung für diese Krise, indem wir Kreativität und den Unternehmergeist in Kindern rund um die Welt finden, fördern und finanzieren."

Vans Checkerboard Day ist eine Erweiterung des Vans "Off The Wall"-Ethos und die Mission der Marke, Kreativität mithilfe seiner Eckpfeiler zu fördern: Aktionssport, Kunst, Musik und Straßenkultur. Dieses jährliche Ereignis wird Gemeinschaften von der Idee überzeugen, dass Kreativität ein wichtiger Teil des Menschseins ist und dass jeder in der Lage sein sollte, sich kreativ auszudrücken.

Informationen zu Vans

Vans®, eine Marke der VF Corporation (NYSE: VFC), ist die ursprüngliche Marke für Schuhe, Bekleidung und Zubehör im Aktionssportmarkt. Die authentischen Kollektionen von Vans® werden in 84 Ländern über ein Netz von Tochtergesellschaften, Händlern und internationalen Niederlassungen vertrieben. Vans® verfügt über mehr als 2.000 Einzelhandelsgeschäfte weltweit, darunter eigene Geschäfte, Konzessionen und Partnerschaften. Die Marke Vans® steht für den kreativen Selbstausdruck in der Jugendkultur durch Aktionssport, Kunst, Musik und Straßenkultur und umfasst progressive Plattformen wie die Vans Park Series, Vans Triple Crown of Surfing®, Vans Pool Party, Vans Custom Culture und Vans' Kultur- und internationales Musikzentrum, House of Vans.

Vans, "Off The Wall" Since '66

Informationen zu Imagination.org, powered by Two Bit Circus





Imagination.org, powered by Two Bit Circus Foundation ist eine gemeinnützige Organisation nach IRS 501(c)(3). Ihre Mission besteht darin, Kreativität und Unternehmergeist in Kindern rund um die Welt zu finden, zu fördern und zu finanzieren, um eine neue Generation von Innovatoren und Problemlösern heranzuziehen und ihnen die nötigen Mittel an die Hand zu geben, um ihre Ideen in der Welt umzusetzen. Imagination.org powered by Two Bit Circus Foundation unterstützt eine Bewegung, die die Kreativität in Kindern und Kommunen durch kreatives Spiel fördert, und bemüht sich um den Zuwachs von Imagination-Ortsgruppen weltweit. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Kreativität und Unternehmertum soziale Kernwerte sind, die in Schulen, zu Hause und in Gemeinden überall gelehrt werden, wo Kinder lernen, kreativ zu denken und zu handeln und ihre besten Ideen in die Realität umzusetzen. Two Bit Circus Foundation ist für die maximale soziale Wirkung konzipiert und hat das Ziel, die nächste Generation von Erfindern sowie den Umweltschutz zu fördern und die Kommunen zur Beteiligung anzuregen, indem sie Schulen und Jugendlichen aller Einkommensklassen Zugang zu praktischem STEAM-Lernen (Save Time, Energy And Money/Zeit, Energie und Geld sparen), modernen Produktionswerkzeugen und Upcycling-Materialien ermöglichen.

