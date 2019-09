ATV Meine Wahl: Termin-Fahrplan und Wahltag bei ATV

Wien (OTS) - ATV berichtet am 29. September live ab 16.25 Uhr mit insgesamt 385 Minuten Sendezeit von der Nationalratswahl 2019 und bietet seinen ZuseherInnen eine umfangreiche Wahlberichterstattung inklusive Diskussionsrunde mit den SpitzenkandidatInnen. Ab 17 Uhr werden den ZuseherInnen von Meinrad Knapp, Thomas Hofer und Peter Hajek erste Hochrechnungen in Kooperation mit ARGE Wahlen aus der Hofburg präsentiert.

Die ATV-Redaktion begrüßt seine ZuseherInnen am Tag der Nationalratswahl, dem 29. September, mit zahlreichen Schwerpunkten, hier im Überblick:



"ATV Meine Wahl: Nationalratswahl 2019", um 16.25 Uhr

ATV-Moderator Meinrad Knapp startet zusammen mit Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek um 16.25 Uhr in den Wahltag. Das bewährte Analyse-Trio präsentiert den ZuseherInnen ab 17 Uhr erste Hochrechnungen in Kooperation mit ARGE Wahlen. Es folgen Live-Schaltungen in die einzelnen Parteizentralen. Direkt danach lädt ATV-Moderatorin Sylvia Saringer u.a. GeneralsekretärInnen und BundesgeschäftsführerInnen sowie (stellvertretende) Klubobleute zu Talkrunden rund ums Wahlergebnis ein.



"ATV Aktuell", um 19.20 Uhr

In der News-Sendung bekommen die ZuseherInnen die besten Bilder des Tages, die wichtigsten Reaktionen der Parteien und die aktuelle Hochrechnung zu sehen.



"ATV Meine Wahl: Nationalratswahl 2019 - Analyse, Hochrechnung, Reaktion", um 19.35 Uhr

In der Sendung werden die Wahlergebnisse sowie erste Reaktionen der SpitzenkandidatInnen präsentiert. Es folgen Live-Schaltungen zu den wichtigsten Schauplätzen der Nationalratswahl. Anschließend darf Sylvia Saringer bekannte Persönlichkeiten aus der Politik zum Talk begrüßen, um mit diesen über die vorläufigen Wahlergebnisse zu diskutieren.



"ATV Meine Wahl: Nationalratswahl 2019 - Runde der Spitzenkandidaten", um 20.15 Uhr

ATV-Moderator Meinrad Knapp spricht mit den SpitzenkandidatInnen Werner Kogler (Grüne), Peter Pilz (Liste Jetzt), Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Norbert Hofer (FPÖ) und Sebastian Kurz (ÖVP) über die vorläufigen Wahlergebnisse.



"ATV Meine Wahl: Nationalratswahl 2019 - Talk mit Jenny Laimer", um 21.05 Uhr

Im "Talk mit Jenny Laimer" diskutiert die ATV-Moderatorin mit österreichischen Stars aus der Society-Szene über die vorläufige Wahlentscheidung.



"ATV Aktuell: Die Woche Spezial", um 22.20 Uhr

Beim ATV-Polit-Talk ab 22.20 Uhr stehen ebenfalls die Ergebnisse der Nationalratswahl 2019 im Mittelpunkt. Einer umfangreichen Analyse widmet sich das bewährte Diskussions-Trio rund um Knapp, Hofer und Hajek.



ATV Wahlfahrplan bis zum Wahltag:



Die große Privat-TV Elefantenrunde am Sonntag, den 22. September

Eine Woche vor dem Wahltag, am Sonntag, den 22. September, treffen die SpitzenkandidatInnen um 20:15 Uhr LIVE auf ATV, PULS 4, PULS 24 und ServusTV aufeinander. Es moderieren Meinrad Knapp, Corinna Milborn, und Michael Fleischhacker. JedeR von ihnen wird jeweils 30 Minuten einzeln die Elefantenrunde leiten. Das Vor- und Nachprogramm obliegt dem jeweiligen Sender selbst und wird eigenständig gestaltet.



Die ATV-Programmpunkte am 22. September im Überblick:



"ATV Meine Wahl: Promis beim Politisieren", um 19.40 Uhr

Jenny Laimer diskutiert mit Persönlichkeiten aus der Society-Szene über den bisherigen Wahlkampf der einzelnen Parteien.



"ATV Aktuell", um 20.10 Uhr

ATV-Moderatorin Sylvia Saringer informiert in der News-Sendung über die Geschehnisse des Tages.



"ATV Meine Wahl: Die Konfrontation der Spitzenkandidaten", um 20.15 Uhr



"ATV Aktuell: Die Woche", um 22.20 Uhr

Das bewährte Analyse-Trio Meinrad Knapp, Thomas Hofer und Peter Hajek analysiert die Konfrontation der SpitzenkandidatInnen.



"ATV Meine Wahl: Promis beim Politisieren", um 22.40 Uhr

Die ATV-Moderatorin Jenny Laimer fängt nach der Elefantenrunde die Meinungen der Promis ein und spricht mit ihnen über deren Wahlentscheidung.



