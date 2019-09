Gäste, Sex & Podcasts am Abend – Die Neuen auf Ö3!

Mehr Musik, mehr Shows, mehr Abwechslung

Wien (OTS) - Den Trend zur (digitalen) Individualisierung greift Hitradio Ö3 am Abend auf. Ab Montag präsentiert sich der Ö3-Abend mit neuen Ideen, wie der 1. Podcast-Show im Radio oder dem Ö3-Sextalk. Die „Treffpunkt“-Sendungen sind von 22.00-24.00 Uhr auf Ö3 zu hören. Zusätzlich gibt es ab 16. September den besten Musikmix und viele News in der „Ö3-Hauptabendshow“ (Montag bis Donnerstag 18.00-22.00 Uhr).

„Die Ö3-Hauptabendshow“ – mit dem besten Musikmix Österreichs Montag bis Donnerstag von 18.00-22.00 Uhr

„Guten Abend Österreich!“ sagen ab Montag, den 16. September die Ö3-Moderatoren Benny Hörtnagl, Elke Rock bzw. Thomas Kamenar in der „Ö3-Hauptabendshow“. Volles Service, volle Unterhaltung und zusätzlich gibt es in neuen Nachrichtenflächen (18.30, 19.30, 20.30 und 21.30 Uhr), neben Verkehr und Sport auch einen ausführlicher Blick in die Welt der Innovationen und Trends, damit keine Neuigkeiten verpasst werden.

„Treffpunkt Österreich“ – Österreichische Musikerinnen und Musiker live bei Ö3: Montag von 22.00-24.00 Uhr

Immer montags von 22.00-24.00 Uhr wird ein/e österreichische/r Musiker/in oder eine österreichische Band live im Hitradio Ö3 zu Gast sein und zwei Stunden lang Lieblingshits auflegen und mit den Ö3-Moderatoren Benny Hörtnagl und Thomas Kamenar plaudern. Unter den Gästen waren bisher Wanda, RAF Camora, Mathea oder Seiler&Speer. Am kommenden Montag (16.9.) ist Wenzel Beck zu Gast.

„Treffpunkt Gästeliste“ – Zwei Stunden Lieblingsmusik von...:

Dienstag von 22.00-24.00 Uhr

Sie spielen die Playlist ihres Lebens! Schauspieler/innen, Comedians, Musiker/innen, Influencer/innen, TV-Stars etc. teilen zwei Stunden lang ihre ganz persönliche Lieblingsmusik mit der Ö3 Gemeinde – ab Dienstag, den 17. September. Getragen von Erlebnissen und Geschichten, die sie mit der Musik verbindet: Von den Erinnerungen an den ersten Lieblingssong, dem coolsten Live-Gig, der Textsicherheit beim aktuellen Lieblingshit, bis zu den Songs und Künstler/innen, die sie derzeit beeindrucken. Besondere Gäste mit ihrer besonderen Playlist aus Pop und Rock. Erster Gast am Dienstag, den 17. September ist ORF-Late-Night-Anchor und Satiriker Peter Klien.

„Treffpunkt Podcast“ – Die 1. Podcast-Show im Radio: Mittwoch von 22.00-24.00 Uhr

Was ist neu in der Podcast-Welt? Welche Themen gehen durch die Decke? Welche Podcaster polarisieren diese Woche? Die bunte Welt der Podcasts ist ab dem 18. September immer mittwochs in „Treffpunkt Podcast“ Thema. Podcasts nehmen einen überall hin mit: Zum Tatort eines Kriminalfalls, an den Tisch zweier Freunde, in den Newsroom einer Redaktion oder auf eine Reise durch die Zeit. Und welche Podcasts in welcher Podcast-Welt die besten sind – das gibt es hier! „Treffpunkt Podcast“ wird von den Ö3-Moderator/innen Christina Pausch und Tarek Adamski, gemeinsam mit den Ö3-Redakteur/innen Eva Hettegger, Martin Krachler, Ines Salzer und Michael Heinrich gestaltet.

„Treffpunkt Liebe usw.“ Der Ö3-Sextalk – Die Radiosendung für besseren Sex! Donnerstag von 22.00-24.00 Uhr

Die Show, die die schönste Nebensache der Welt zur Hauptsache macht – und auch alle Probleme, die damit zu tun haben: Der Ö3-Sextalk „Treffpunkt Liebe usw.“ ist ab 19. September immer donnerstags zu hören. Die Ö3-Moderatoren Philipp Hansa und Tarek Adamski sprechen gemeinsam mit Psychologin Sabine Hackl und der Ö3-Gemeinde über Sex, Liebe, Affären und über das, was nach einem Happy-End kommt: den Beziehungsalltag. Jede Frage ist wichtig! Anmeldungen sind u.a. auch unter liebe @ oe3.at möglich.

Sabine Hackl zu „Treffpunkt Liebe usw.“: „In einer vermeintlich aufgeklärten Zeit, in der ‚Sex sells‘ aus der Werbung nicht mehr wegzudenken ist und bereits Jugendliche Pornografie über ihre Smartphones konsumieren, gibt es doch immer noch so viel Ungesagtes und Ungefragtes. Red‘ ma drüber! Ich möchte die Geschichten der Ö3-Hörer/innen hören, Tabu-Themen diskutieren und Fragen beantworten. Ich hoffe auf interessante, bewegende, unterhaltsame und anregende Gespräche. Kurzum: Ich freue mich auf den Blick in Österreichs Schlafzimmer.“ Mag. Sabine Hackl studierte Psychologie an der Universität Wien und hat Erfahrungen in der Krisenintervention und Jugendintensivbetreuung.

Der 29-Jährige Grazer Philipp Hansa wird zusätzlich zum Ö3-Wecker und dem neuen „24 Stunden - Das Ö3-Quiz“ zum Einsatz kommen. Tarek Adamski ist seit Juli 2015 als Moderator bei Ö3. Der 23-jährige Wiener moderierte neben der Ö3-Hitnacht u.a. auch die Ö3-Austria Top 40, die Ö3-Greatest Hits und Ö3-Nu Stuff. Als Moderator war er auch schon bei Außeneinsätzen wie der Ö3-Sondersendung zum Live Ball und der Ö3-Eisattacke, wo er sich live von den Tourstopps in ganz Österreich meldete, unterwegs.

„Treffpunkt Sternstunden“ – Die Ö3-Astroshow mit Gerda Rogers:

Sonntag von 22.00-24.00 Uhr

Die Ö3-Sternstunden werden ab Sonntag, den 22. September Teil der „Treffpunkt“-Schiene: Im „Treffpunkt Sternstunden“ blickt Ö3-Astrologin Gerda Rogers gemeinsam mit Ö3-Moderatorn Sylvia Graf in die Sterne. Total verschossen oder Liebeskummergeplagt? Wie geht es mit der Dreiecksbeziehung weiter? Passt der neue Job auch wirklich? Die Zukunft steht in den Sternen!

