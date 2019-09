Österreichische Teams heiß auf Faustball World Tour Finale

Von 13. bis 15. September wird Salzburg zum Mittelpunkt der Faustballwelt. Nußbach (Frauen) und Vöcklabruck (Männer) wollen die Chance auf Edelmetall vor Heimkulisse nutzen.

Es ist der wichtigste Titel, den es auf Clubebene im Faustball zu gewinnen gibt. Die Fans erwartet ein echtes Sportspektakel Jörn Verleger - Präsident, International Fistball Association

Es freut mich, dass es uns gelungen ist, nach dem Tennis-Daviscup nun mit dem IFA Faustball World Tour Finale ein weiteres großes internationales Sportturnier nach Salzburg zu holen. Bernhard Auinger - Vizebürgermeister Stadt Salzburg

SALZBURG (OTS) -

Der wichtigste Titel im Club-Faustball

Insgesamt werden 16 Teams - unter anderem aus Argentinien und Brasilien - in der Landeshauptstadt beim World Tour Finale aufschlagen. „Es ist der wichtigste Titel, den es auf Clubebene im Faustball zu gewinnen gibt. Die Fans erwartet ein echtes Sportspektakel“ , blickt IFA-Präsident Jörn Verleger dem Event im Sportzentrum Nord entgegen. Auch der Salzburger Vizebürgermeister und Sportreferent Bernhard Auinger erwartet Top-Faustballsport: "Es freut mich, dass es uns gelungen ist, nach dem Tennis-Daviscup nun mit dem IFA Faustball World Tour Finale ein weiteres großes internationales Sportturnier nach Salzburg zu holen."



Heimteams als gefährliche Außenseiter

Im Frauen Bewerb startet Union Nußbach mit einem echten Kracher gegen den amtierenden World Tour Champion Duque de Caxias aus Brasilien. Verstecken wollen sich die Oberösterreicherinnen aber nicht: „Unser Ziel ist eine Medaille und werden alles geben um diese zu holen!“, gibt Kapitänin Marlene Hieslmair die Marschrichtung vor. Als aktuelle Nummer Eins der Frauen Weltrangliste hat Nußbach in der aktuellen World Tour Saison eine konstant hohe Leistungskurve bewiesen.

Bei den Männern hält Staatsmeister Vöcklabruck die Rot-Weiß-Roten Fahnen hoch. Auch die Tigers haben sich die Medaille als Ziel für das Finalevent in Salzburg gesetzt. „Das Niveau ist extrem hoch, es werden Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden. Wir wollen als Außenseiter überraschen und hoffen auf lautstarke Unterstützung der Fans“, so Abwehrspieler Jakob Huemer zur Ausgangsposition.

Geballtes Programm im Sportzentrum Nord



Am Freitag den 13. September startet um 10 Uhr das Finalturnier mit den Viertelfinalspielen. Der Eintritt am Eröffnungstag ist frei. Samstag (ab 11 Uhr) und Sonntag (ab 12 Uhr) stehen dann ganz im Zeichen der Halbfinal- und Medaillenspiele. Für das World Tour Finale wurde eigens ein Center Court mit Platz für 1.000 Zuseher aufgebaut. ORF Sport + überträgt die Finalspiele am Sonntag live.

Rückfragen & Kontakt:

International Fistball Association | Valentin Weber (Vorsitzender der Communications Commission) | E-Mail: v.weber @ ifa-fistball.com