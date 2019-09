Maybelline New York verpflichtet Estelle Chen als neue weltweite Botschafterin

New York (ots/PRNewswire) - Maybelline New York ist glücklich darüber, das französisch-chinesische Fashion-Model Estelle Chen als neuestes Gesicht der Marke vorzustellen. Estelle tritt einer hochkarätigen Garde an Markenbotschafterinnen bei, darunter Gigi Hadid, Adriana Lima, Josephine Skriver, Emily DiDonato, Herieth Paul und Christy Turlington.

Estelle Chen hat ihren ersten Auftritt mit Maybelline in New York Fashion Week-Kampagne

Estelle hat ihren ersten Auftritt mit der Marke bei Maybellines Kampagne zum 10-jährigen Jubiläum der berühmten New York Fashion Week, aufgelegt von der Agentur Beauty at Gotham. Estelle tritt neben Adriana Lima, Gigi Hadid und Herieth Paul auf.

"Wir sind begeistert, dass sich Estelle der Familie von Maybelline New York anschließt", sagte Trisha Ayyagari, Global Brand President, Maybelline New York Worldwide. "Mit ihrem multikulturellen Hintergrund und bodenständigen Charakter kann sich Estelle der Sympathien unseres weltweiten Kundenstamms sicher sein. Wir sind gespannt darauf, ihre Entwicklung zu begleiten."

Estelle ist in Paris (Frankreich) geboren und aufgewachsen. Sie ist in einem multikulturellen Umfeld groß geworden und fühlt sich in der französischen Kultur genauso verwurzelt wie in der chinesischen Kultur. Derzeit pendelt sie zwischen New York, Paris und Peking und verfolgt begeistert ihre Träume und die vielen Möglichkeiten, die ihr offenstehen.

"Ich fühle mich als Glückspilz, der Familie von Maybelline New York beizutreten und mich in die illustre Reihe der ehemaligen, aktuellen und zukünftigen Botschafterinnen einzureihen", sagte Estelle, die jüngste Markenbotschafterin. "Die Kooperation mit einer Marke, die in der Branche immer wieder Akzente setzt, die Grenzen der Innovation neu absteckt und Zukunftstrends einleitet, während sie gleichzeitig Frauen bestärkt, ihr wahres Potenzial zu entfalten, ist mit Inspiration und Freude zugleich."

Estelle wurde im Alter von 13 Jahren von einem Agenten in einem Pariser Park entdeckt und wird derzeit von Ford Models vertreten. Der große Durchbruch gelang ihr, als sie 2017 zur Modenschau von Victoria's Secret eingeladen wurde und 2018 wiederkam. Die Welt wurde schnell auf sie aufmerksam, und sie war das jüngste Model auf der Victoria's Secret-Show in Shanghai.

Sie ist auch schon bei Modenschauen für Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Moschino, Proenza Schouler, Maison Margiela, Alberta Ferretti, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Fendi, Thakoon, Victoria Beckham, Opening Ceremony, Michael Kors, Boss, Chloé aufgetreten. Estelle hat an Kampagnen unter anderem für Vera Wang und H&M teilgenommen und ist auf den Seiten der italienischen, chinesischen und japanischen Ausgabe von Vogue, CR Fashion Book, TMagazine China, Harper's Bazaar UK sowie chinesischen Ausgaben erschienen.

