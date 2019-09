Premiere am 8. Oktober 19, 20.00 Uhr: „Blasted“ englisches Theaterstück von Sarah Kane

Neuinszenierung eines brisanten Meisterwerks des modernen Theaters

Ian hat vor, mit Cate in einem Luxus-Hotelzimmer zusammen zu übernachten. Trotz Blumen und Champagner ist dies allerdings keine charmante Liebesgeschichte ... Als ein Soldat mit Gewehr durch die Hotelzimmertüre kommt, bringt er die grausigen, brutalen Schrecken des Krieges mit – in Wort und schließlich in Tat. Als „Blasted“ zum ersten Mal in London 1995 inszeniert wurde, sorgte das Stück für rege Kontroverse. Mittlerweile wird es als ein Klassiker des modernen Theaters zelebriert. Aufführungen in englischer Sprache.

Mit: Dave Moskin, Tamalynne Grant, Jason Cloud

Regie: Tom Crawley

Leitende Produzentin: Joanna Godwin-Seidl

EINLADUNG AN DIE PRESSE:

Premiere: 8. Oktober 2019, 20.00 Uhr

Bitte Pressekarten per Mail reservieren: office @ mentaleclipsetheater.com



Weitere Vorstellungen:

9. - 12. Oktober 2019, 20 Uhr



Ort: TheaterArche, Münzwardeingasse 2A, 1060 Wien

Karten: https://www.wien-ticket.at , 01/58885

Url: www.mentaleclipsetheater.com/blasted.html







Datum: 08.10.2019, 20:00 Uhr

Ort: TheaterArche

Münzwardeingasse 2, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Sandy Winne, PR & Regieassistenz

0664 979 5122, office @ mentaleclipsetheater.com