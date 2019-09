MYTHOS LUDWIG VAN

Das Kaiserhaus Baden zeigt zum Jubiläumsjahr Beethoven 2020 die Ausstellung MYTHOS LUDWIG VAN von 9.11.2019 bis 20.12.2020

Baden (OTS) - 2020 jährt sich der Geburtstag von Ludwig van Beethoven zum 250. Mal. Aber wer war dieser große Musiker? Ein Genie? Ein Rebell? Ein Mythos? Das Kaiserhaus Baden zeigt die Ausstellung MYTHOS LUDWIG VAN von 9. November 2019 bis 20. Dezember 2020.

Die Ausstellung MYTHOS LUDWIG VAN im Kaiserhaus Baden richtet sich an Besucherinnen und Besucher, die Beethoven spielen, aber auch an jene, die ihn nur vom Hörensagen kennen. Sie wendet sich an alle, die ihn lieben und an jene, die ihn hassen – oder Beethoven bisher für einen Hund gehalten haben. Sie beschäftigt sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit der Frage, wann und unter welchen Umständen der Mythos um seine Person entstand und wie er sich im Lauf der Zeit verändert hat. Denn jede Epoche kreierte ihren eigenen Beethoven.

Neben Objekten aus der Zeit Beethovens werden bildliche Darstellungen und Kultgegenstände unterschiedlicher Epochen präsentiert. Die Schau beginnt am Totenbett des Komponisten, wo Freunde dem Leichnam Masken abnehmen und Locken sowie Kleidungsteile abschneiden. Der Rundgang führt in einen Salon, in dem Künstler den Komponisten zur Ikone stilisieren. Mit einem „Mythomaten“ kann ein eigenes Beethoven-Bild erstellt und in einem Musikzimmer eine „typische“ Beethoven-Komposition gesampelt werden. Der politische Beethoven kommt ebenso zur Sprache wie der Naturfreund und der musikalische Revolutionär. Mit seinem Einsatz in Werbung und Kitsch schließt der Rundgang.

Die erlebnisorientierte Ausstellung zeigt Objekte aus Museen im In- und Ausland (Beethoven-Haus Bonn) sowie aus privaten Sammlungen (Biblioteca Beethoveniana). Eines der zentralen Objekte der Ausstellung ist das historische und kürzlich restaurierte Hammerklavier aus dem Beethovenhaus Baden, auf dem der Komponist während seiner Aufenthalte in Baden gespielt hat. Die Ausstellung wird von Nadia Rapp-Wimberger kuratiert. kaiserhaus-baden.at

MYTHOS LUDWIG VAN

Ausstellungsdauer: 9. November 2019 bis 20. Dezember 2020

Ort: Kaiserhaus Baden, Hauptplatz 17, 2500 Baden

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 10.00 – 18.00 Uhr

Zu Besuch bei LUDWIG VAN

Als Auftakt und Begleitung zur Ausstellung findet ab September 2019 die Veranstaltungsreihe ZU BESUCH BEI LUDWIG VAN jeweils am letzten Freitag des Monats im Beethovenhaus Baden statt. Ö1-Legende Johannes Leopold Mayer lädt Gäste zu Gesprächsabenden mit Musik ein.

So klingt LUDWIG VAN

Ab Jänner 2020 werden monatlich Konzerte in den Räumlichkeiten der Ausstellung stattfinden. Im Mittelpunkt steht das restaurierte Hammerklavier, auf dem Ludwig van Beethoven während seiner Aufenthalte in Baden gespielt hat.

Baden Beethoven 2020

Die Stadt Baden steht im Jubiläumsjahr 2020 ganz im Zeichen des großen Komponisten und feiert ihren berühmten Kurgast mit zahlreichen Veranstaltungen. beethoven2020.baden.at

