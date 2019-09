Patientensicherheitstag im WGKK-Gesundheitsverbund: „Gesundheit erleben“

Vielfältiges Mitmach-Programm von Reanimation über OP-Führungen bis zu Medikamenten-Checks

Wien (OTS) - Führungen durch den Operationssaal inklusive chirurgischem Nahtkurs, ein begehbares Darmmodell, Reanimationsübungen, Medikamenten-Checks durch die Krankenhausapothekerinnen, Vorträge durch Ärztinnen und Ärzte, Ernährungsberatung und Tipps zur Sturzprophylaxe: Das und noch vieles mehr bieten das Hanusch-Krankenhaus und die Gesundheitszentren Wien-Mitte, Wien-Süd und Wien-Nord der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) am Internationalen Tag der Patientensicherheit am 17. September 2019 allen Interessierten. Als Dach für alle Veranstaltungen der WGKK dient die neu gegründete Hanusch-Akademie. Sie wird auch in Zukunft Informationsveranstaltungen anbieten.

„Wir wollen die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten durch praxisnahe, lebendige Wissensvermittlung fördern und freuen uns, wenn uns viele Menschen besuchen kommen“, erklärt Dr.in Elisabeth Zwettler, ärztliche Leiterin des WGKK-Gesundheitsverbundes zu dem das Hanusch-Krankenhaus und die WGKK-Gesundheitszentren gehören. WGKK-Obmann Alois Bachmeier ist überzeugt: „Je mehr Menschen über Gesundheit wissen, desto sicherer bewegen sie sich im Gesundheitssystem und desto besser können sie im Krankheitsfall aktiv an ihrer Genesung mitarbeiten“. Mehr Wissen bedeutet auch weniger Risiken, etwa bei der Einnahme von Medikamenten oder bei der Ernährung. Wissen gibt auch Sicherheit: Wer einmal gut über die Abläufe im Operationssaal informiert wurde oder eine Koloskopie am begehbaren Darmmodell erlebt hat, wird im Fall des Falles weniger Angst haben. Genau diese Informationen bieten die Primarärztinnen und Primarärzte des Hanusch-Krankenhauses und ihre Teams am 17. September.

Programm im Hanusch-Krankenhaus: Führungen, Workshops, Vorträge, Infostände

Im Hanusch-Krankenhaus startet das Programm um 8.00 Uhr und läuft bis zirka 15.30 Uhr – die genauen Uhrzeiten sind aus dem Detailprogramm auf www.wgkk.at ersichtlich.

Primar Priv. Doz. Dr. Jochen Zwerina, Leiter der 1. Medizinischen Abteilung, führt durch einen begehbaren Darm und zeigt an einer Übungspuppe wie eine Darmspiegelung funktioniert. Primar Univ. Doz. Dr. Sebastian Roka, Leiter der Abteilung für Chirurgie, und Primar Univ. Doz. Dr. Eugen Plas, Leiter der Abteilung für Urologie, führen Besucherinnen und Besucher durch einen Operationssaal. Wer mag, kann am OP-Tisch Platz nehmen oder auch eine chirurgische Naht üben. Bei einem Workshop wird gezeigt, welche Maßnahmen im Operationssaal getroffen werden, um eine größtmögliche Sicherheit zu erzielen.

Die richtige Reanimation bei einem Herzstillstand demonstriert Primar Univ. Prof. Dr. Alexander Löckinger, Leiter der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Primar Dr. Johann Sipötz, Leiter der Abteilung für Kardiologie, ermöglicht einen Einblick in das Herz-Katheter-Labor. Ein Training zur Sturzvermeidung bieten Primaria Dr.in Silvia Brandstätter, Leiterin des Instituts für Physikalische Medizin und Rehabilitation, und Mag.a Sonja Kruspel, Leitende Physiotherapeutin des Hanusch-Krankenhauses.

Parallel dazu halten weitere Expertinnen und Experten des Hanusch-Krankenhauses Vorträge: Der Kardiologe OA Dr. Michael Winkler spricht über „Herzkrankheit und Sexualität“, Gefäßmediziner OA Priv. Doz. Dr. Martin Werner über die unbekannte Gefahr eines Bauchaortenaneurysmas. Primar Univ. Doz. Dr. Johannes Holinka, Leiter der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie, informiert über ein gutes und sicheres Leben mit einem Gelenksersatz. Kardiologin OÄ Dr.in Dagmar Burkart-Küttner will mit Informationen die Angst vor dem Herzschrittmacher nehmen und Chirurgin OÄ Dr.in Barbara Müller gibt Tipps, wie man nach einer Operation schnell wieder fit wird.

An den Informationsständen gibt es Medikamenten-Checks durch die Pharmazeutinnen des Hanusch-Krankenhauses und Ernährungstipps von den Diätologinnen. Die Pflegedirektorin des Hanusch-Krankenhauses Michaela Gruber und ihr Team geben Tipps für die sichere Entlassung aus dem Krankenhaus und OÄ Dr.in Brunhilde Martini, Leiterin der HNO-Abteilung, zeigt, was der Hör- und Gleichgewichtssinn mit der Sicherheit im Alltag zu tun haben.

Programm in den WGKK-Gesundheitszentren

Auch die WGKK-Gesundheitszentren Wien-Mitte, Wien-Süd und Wien-Nord bieten am 17. September 2019 Information und Beratung an.

Im Gesundheitszentrum Wien-Nord wird über das Abnehmprogramm für übergewichtige Kinder und Jugendliche „Enorm in Form“ informiert, die Diätologinnen bereiten mit den Besucherinnen und Besuchern eine gesunde Jause zu und verkosten diese auch und die Klinischen Pharmazeutinnen des Hanusch-Krankenhauses stehen für Medikamentenchecks bereit.

Im Gesundheitszentrum Wien-Mitte informiert Primarius Dr. Helmut Klein, Leiter des Gesundheitszentrums, darüber, was Patientinnen und Patienten dazu beitragen können, die Sicherheit im Krankenhaus zu verbessern. Der Gefäßspezialist OA Priv.-Doz. Dr. M. Werner steht für eine kurze Abklärung der Venengesundheit zur Verfügung.

Im Gesundheitszentrum Wien-Süd können Besucherinnen und Besucher ihren Blutdruck und Blutzucker bestimmen lassen und sich über ihr Risiko für Diabetes und Bluthochdruck informieren. Über gesunde Ernährung beraten die Diätologinnen des Gesundheitszentrums.

Detailprogramm auf www.wgkk.at

Orte und Zeiten:

Hanusch-Krankenhaus, Heinrich-Collin-Straße, 1140 Wien, Programm von 8.00 bis 15.30 Uhr

WGKK-Gesundheitszentrum Wien-Nord, Karl-Aschenbrenner-Gasse 3, 1210 Wien, Programm von 9.00 bis 12.00 Uhr

WGKK-Gesundheitszentrum Wien-Mitte, Strohgasse 28, 1100 Wien, Programm von 8.00 bis 12.00 Uhr

WGKK-Gesundheitszentrum Wien-Süd, Wienerbergstraße 13, 1100 Wien, Programm von 9.00 bis 12.00 Uhr

