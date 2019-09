motiv.allianz.pflege lädt zu #BrennpunktPflege

Die motiv.allianz.pflege stellt heute den Vertretern der wahlwerbenden Parteien brennende Fragen zur Pflegesituation in Österreich.

Wien (OTS) - Die Sicherstellung der Versorgung chronisch Kranker und Pflegebedürftiger zählt zu den zentralen Themen der Gesundheits- und Sozialpolitik. Ob es nun um die Finanzierung durch eine Pflegeversicherung oder durch eine Erbschaftssteuer, oder etwa um neue Ausbildungsformen für Pflegeberufe geht - die Pflege ist nicht umsonst eines der heißesten Wahlkampfthemen.

Aus Anlass der Nationalratswahlen 2019 haben sich im Frühsommer der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV), die Arbeiterkammer, die BAG Freie Wohlfahrt, der Lebenswelt Heim – Bundesverband, die ÖGB ARGE FGV (Fachgruppenvereinigung) für Gesundheit & Sozialberufe und die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) zur motiv.allianz.pflege zusammengeschlossen. Ziel dieser Arbeitsplattform ist es, die Positionen der wahlwerbenden Parteien insbesondere zum Thema professionelle Pflege chronisch Kranker und Pflegebedürftiger, Stichwort Langzeitpflege, zu hinterfragen und so die dringend erforderliche und nachhaltige Pflegereform in Österreich voranzutreiben. Heute, 10. September 2019, ist es von 16-19 Uhr soweit. Unter dem Titel #BrennpunktPflege stellen sich NR Abg. Ernst Gödl (ÖVP), NR Abg. Josef Muchitsch (SPÖ), NR Abg. Dr.in Dagmar Belakowitsch (FPÖ), Dr. Stefan Gara (NEOS), NR Abg. Daniela Holzinger-Vogtenhuber (Liste Jetzt), Mag.a Sibylle Hamann (die Grünen), den Fragen der Pflegeexperten. Zu dieser Veranstaltung möchten wir hiermit noch einmal alle Pressevertreter recht herzlich einladen.

Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) legt im Rahmen der Diskussion seinen Fokus auf die Nutzung der Pflegekompetenz in allen Versorgungssettings. Zudem gilt es nachhaltige Antworten auf den sich abzeichnenden Mangel an gut ausgebildetem Pflegefachpersonal zu geben, denn täglich wächst die Zahl an chronisch Kranken und Pflegebedürftigen um etwa neun Personen. Gleichzeitig scheiden in den kommenden Jahren die Babyboomer am Sektor Pflegefachberufe aus dem Erwerbsleben aus. Es zeichnen sich also große Herausforderungen in den Versorgungsprozesse ab, die ganz bestimmt nicht durch wenig überlegte Schnellschüsse und Wahlkampfpolemik zu lösen sind. Durch die heutige Diskussion will die motiv.allianz.pflege die Standpunkte zur Pflege und die angedachten Reformen für die Pflegesituation in Österreich der wahlwerbenden Parteien auf den Prüfstand stellen und so zukunftsorientierte Lösungsansätze für eine nachhaltige Pflegereform finden.

Der Termin:

#BrennpunktPflege

10. September 2019, 16-19 Uhr

Aula der Wissenschaften Wollzeile 27 A, 1010 Wien

