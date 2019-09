Masterpiece Collection: Wiener Kunsthandwerk von seiner besten Seite

Von 21. bis 22. September dreht sich im eleganten Grand Hotel alles um feine Designerstücke. Gleich zwei Initiativen der WK Wien sind mit ausgewählten Betrieben vertreten.

Wien (OTS) - Eintauchen in die Welt der Manufakturen und des goldenen Wiener Handwerks: Im Grand Hotel am Ring präsentieren von 21. bis 22. September Mitglieder der Plattform Kunsthandwerk und Wien Products ihre Produkte. Jeweils von 10.30 bis 19 Uhr können die Besucher Eindrücke über Handwerkskunst gewinnen - und teilweise in Schauwerkstätten live miterleben. „Bei der Masterpiece Collection zeigt sich die wunderbare Wiener Melange aus Kunst und Handwerk von ihrer großartigen Seite. Die Unternehmer geben hier einem großen Publikum einen Blick in Jahrhunderte alte Traditionen und die Vielfalt, Kreativität und Qualität des Wiener Kunsthandwerks“, so Maria Smodics-Neumann, Wiener Obfrau des Gewerbes und Handwerks und Abgeordnete zum Nationalrat.



Insgesamt 50 ausgewählte Aussteller begeistern mit ihren Stücken aus den Bereichen Präzisionshandwerk, Maßarbeit, Kulinarik sowie Interior und Design. Die Wirtschaftskammer Wien ist mit 13 Unternehmen der Plattform Wiener Kunsthandwerk und Wien Products vertreten. Darunter Traditionsbetriebe wie k.k. Hofvergolder C. Bühlmayer und Hemdenmacher Venturini, aber auch jüngere Unternehmen wie WIENERLEDER.

Visitenkarte der Wiener Wirtschaft

Den Grundstein des Wiener Kunsthandwerks bilden Tradition und Moderne. Jahrzehntelange Erfahrung umgesetzt in Design und Verarbeitung, die den aktuellen Zeitgeist widerspiegeln, lassen das Kunsthandwerk zu einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor Wiens werden. Dank ihres künstlerischen Werts heben sie sich deutlich von der maschinellen Massenproduktion ab, der qualitative Unterschied zeigt sich in der besonderen Verarbeitung und Verwendung hochwertigster Rohstoffe.

Aussteller der Plattform Wiener Kunsthandwerk www.kunsthandwerk.wien

Arteum – Zentrum für Bildhauerei www.arteum.at

WIENERLEDER: www.facebook.com/wienerleder

Peitschenmacher BB’s Hand-Crafted Whips www.bb-whips.com

Glas Exklusiv www.glasexklusiv.at

Lederhaas Cosmetics e.U. www.lederhaas-cosmetics.com

Holzhandwerk Wien www.holzhandwerk.wien

Hutobjekte Karin Bergmayer www.hutobjekte.at

Harald Hölsche Kunsttischlerei www.hoelsche.at

Aussteller von WIEN PRODUCTS www.wienproducts.at

Ledermanufaktur R. Horn's Wien rhorns.com

Zur Schwäbischen Jungfrau www.schwaebische-jungfrau.at

Vergolder C. Bühlmayer www.buehlmayer.at

Zuckerlwerkstatt www.zuckerlwerkstatt.at

Hemdenmacher Venturini www.venturini.at

MASTERPIECE COLLECTION

21. – 22. September I 10.30 Uhr – 19.00 Uhr

Grand Hotel Wien I Kärntner Ring 9 I 1010 Wien

www.masterpiece-collection.com

Eintritt: 5 Euro, kostenlos für Hotelgäste

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom - Chef vom Dienst

T. 01 51450 1631

E. presse @ wkw.at

W. news/wko.at/wien