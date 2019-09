51 Eigentumswohnungen neu in Siebenhirten

PROJECT Immobilien Wien startet mit dem Neubauvorhaben Südherz einen weiteren Vertriebsauftakt in Liesing

Wien (OTS) - Die PROJECT PI Real Estate CEE AG beginnt ab sofort mit dem Vertrieb des Neubauprojekts Südherz in Siebenhirten.

Wohnkonzepte, die zur Herzensangelegenheit werden: In der Ketzergasse 9 & 13 sind insgesamt 51 Eigentumswohnungen geplant. Bei den 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von 42 bis 94 m² wird besonderes Augenmerk auf ansprechende Grundrisse und einladende Freiflächen gelegt.

Südherz – Wohnflair das verbindet

Erholungsgebiet Kellerberg, direkte Verbindung in den Süden, Kindergärten und Schulen sowie diverse Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe – das Neubauvorhaben verbindet somit nicht nur emotional, sondern auch infrastrukturell über alle Maßen!

Details zum Neubauvorhaben sind auf der Projektwebsite www.suedherz-wien.at ersichtlich.

Weitere Informationen zur PROJECT PI Real Estate CEE AG finden Sie unter: www.project-immobilien.at

Wir entwickeln das Zuhause von morgen

PROJECT Immobilien Wien entwickelt, realisiert und veräußert urbane Neubauprojekte in Form von Geschoßbauten aus einer Hand in Wien und ist demzufolge als Bauträger stets auf der Suche nach Baugrundstücken und Bestandsobjekten mit Umnutzungspotential. Nach der erfolgreichen Etablierung gilt PROJECT Immobilien als einer der größten Projektentwickler in Deutschland und wächst seit 2015 auch in Wien kontinuierlich.

