NEOM vergibt Investitionsmöglichkeiten zur Finanzierung, zum Bau und zum Betrieb von Baudörfern für das ehrgeizigste Projekt der Welt

Neom, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - NEOM bot seine erste Investitionsmöglichkeit durch die Partnerschaft mit zwei nationalen Unternehmen an, um die Unterkünfte für die Arbeiter zu finanzieren, zu bauen und zu betreiben, die an dem Standort verschiedene Bereiche des NEOM-Projekts entwickeln werden.

- NEOM vergibt Aufträge zur Entwicklung von 3 Wohngebieten für 30.000 Einwohner

- Die Al-Tamimi Group und die Saudi Arabian Trading & Construction Company (SATCO) bauen, finanzieren und betreiben das Baudorf seit 10 Jahren

- Das Dorf wird nach den besten internationalen Standards für Arbeiteranlagen gebaut

Die Vergabe des Baudorfes ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entwicklung von NEOM, dem ambitioniertesten Projekt der Welt.

Die Al-Tamimi Group wird innerhalb des Dorfes zwei Wohngebiete mit einer Kapazität von je 10.000 Einwohnern entwickeln. SATCO wird ein drittes Wohngebiet mit der gleichen Kapazität bauen. Die beiden Entwickler werden das Dorf 10 Jahre lang betreiben.

Das Baudorf wird aus drei Wohngebieten für 30.000 Einwohner bestehen und kann später erweitert werden, da das Projekt auf mehr als 100.000 Einwohner ausgelegt ist.

Die Bauherren werden die Wohngebiete mit Bedingungen errichten, die den besten internationalen Standards für die Unterbringung von Auftragnehmern gemäß der IFC (International Finance Corporation) entsprechen.

Die Bewohner werden in Wohngebieten untergebracht, die von Grünflächen mit Obstgärten, Gemüse- und Ziergärten umgeben sind. Das Dorf wird außerdem über Abfallmanagement- und Recyclinganlagen verfügen, um die Deponie zu beseitigen und die Umwelt zu schützen.

Im Einklang mit der NEOM-Philosophie des Sports für alle genießen die Bewohner eine Reihe von Freizeiteinrichtungen wie Cricket, Fußballplätze, Tennis- und Basketballplätze, Turnhallen, Laufbahnen, Schwimmbäder und Hallenspielplätze.

"Die Vergabe dieser Aufträge ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, den NEOM-Traum in die Tat umzusetzen, und ich freue mich, dass unsere Partner sich uns anschließen, um dies zu erreichen", so Nadhmi Al-Nasr, CEO von NEOM. "Der Bau eines Giga-Projekts von der Größe von NEOM ist eine große Herausforderung, die Arbeitskräfte erfordert, um sich dort für die kommenden Jahre niederzulassen, und unser Ziel ist es, die beste Umgebung für diejenigen zu schaffen, die dort arbeiten und leben werden", fügte er hinzu.

Tariq al-Tamimi, Vorsitzender der Tamimi Group: "Wir planen, diese Wohnprojekte für die Menschen zu bauen, die NEOM mit den höchsten Qualitätsstandards bauen werden, und wollen damit einen Maßstab für alle zukünftigen Projekte setzen."

Malek Antabi, Vorsitzender und CEO von SATCO: "Die Mitwirkung an NEOM ist nicht nur eine Investition in die Gegenwart, es ist eine Investition in die Zukunft von SATCO." Antabi fügte hinzu: "Unsere Dienstleistungen werden eine verbesserte Mitarbeiterbindung und eine höhere Arbeitsmoral erzielen, was wiederum die Produktivität steigert. Die Einhaltung der hohen Standards von NEOM wird es SATCO sogar viel leichter machen, seine Ziele in diesem Projekt zu erreichen."

NEOM, das Flaggschiffprojekt des saudi-arabischen Plans zur Diversifizierung in der Nach-Öl-Ära wird auf einer Fläche von 26.500 km2 im Nordwesten des Königreichs gebaut. Es bietet einzigartige Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Wirtschaft und Immobilienentwicklung.

Weitere Informationen: https://newsroom.neom.com/

