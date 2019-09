Großes Musicalfest zum VBW-Saisonauftakt im Ronacher

Samstag, 14. September 2019, 12:30 bis 17:00 Uhr

Wien (OTS) - Die Vereinigten Bühnen Wien veranstalten kommenden Samstag, 14. September 2019, das große, alljährliche Musicalfest WE ARE MUSICAL zum Saisonauftakt im und rund ums Ronacher. Das Theater öffnet an diesem Tag seine Türen und lässt das Publikum einen ganzen Nachmittag lang hinter die Kulissen blicken. Neben exklusiven ersten Ausschnitten aus dem Musical-Welterfolg CATS (Premiere am 20. September 2019), erwarten die Besucherinnen und Besucher auch viele weitere spannende Programmpunkte aus der Welt des Theaters.

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Auch heuer starten wir unsere Musical-Saison traditionell wieder mit einem großen Fest unter dem Motto „We are Musical“. An diesem Tag wollen wir unserem Publikum danken und das Genre Musical mit ihm gemeinsam feiern. Neben exklusiven ersten Ausschnitten aus CATS, unseren Musicalstars auf der großen Open-Air Bühne finden verschiedenen Workshops für Kinder und Jugendliche im Rahmen unserer Kulturvermittlung statt. Wir öffnen unsere Türen, um unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ganz besondere Einblicke hinter die Kulissen des Ronacher zu geben.“

Exklusive Ausschnitte aus CATS

Bereits eine Woche vor der lang erwarteten Premiere werden im Zuschauerraum vorab erste Szenen aus CATS gezeigt. Die Vereinigten Bühnen Wien zeigen das weltberühmte Musical in einer neuen Version der Originalproduktion in deutscher Sprache ab 20. September 2019 im Ronacher.

„Best-of-Musical“ auf der Open-Air Bühne mit VBW-Musicalstars

Während im Theater Teile der aktuellen Produktion zu sehen sein werden, präsentieren auf der Open-Air Bühne vor dem Ronacher die Musicalstars Annemieke van Dam, Carin Filipcic, Thomas Borchert und Oliver Arno die größten Musicalhits der VBW. Die Moderation übernehmen wieder Robert Steiner und die beliebte Ratte "Rolf Rüdiger“.

Tanz- und Orchester-Workshops für Kinder und Jugendliche

Die Musicalsparte der VBW bietet das ganze Jahr über im Rahmen ihrer Kulturvermittlung viele Angebote wie u.a. Workshops für Schulen, Musicalworkshops, Künstlergespräche sowie soziale und integrative Projekte an, um Kinder und Jugendliche für Musiktheater zu begeistern und ihre Kreativität zu fördern. Im Zuge des Musicalfests können Tanz-Workshops sowie der VBW-Musical-Kids-Club - eine Veranstaltung im Rahmen von „VBW Junges Musical“- von Kindern und Jugendlichen besucht werden. Sie haben dort die Möglichkeit, bekannte Musical-Choreographien einzustudieren. Auf der Probebühne des Theaters finden Workshops mit dem Orchester der Vereinigten Bühnen Wien statt, die einen Ausflug in die Welt der Musik versprechen. Instrumente werden erklärt und können näher kennengelernt werden.

Maskenwerkstatt, Requisiten, Kostüme, Kinderschminken & Souvenirflohmarkt

Zusätzlich zum musikalischen Programm des Fests finden auch backstage im Theater viele verschiedene Workshops statt:

In der Maskenwerkstatt lassen sich VBW-MaskenbildnerInnen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Im Foyer können Requisiten und Kostüme aus VBW-Musicals bewundert werden. Vor dem Ronacher können zwischen 12:30 und 17:00 Uhr beim großen Souvenirflohmarkt Merchandise-Artikel aus vergangenen Musical-Produktionen günstig erstanden werden. Das gesamte Programm des WE ARE MUSICAL-Musicalfests finden Sie hier: http://fest.musicalvienna.at

Aufgrund der begrenzten TeilnehmerInnenzahl können die meisten Workshops nur mit kostenlosen Zählkarten besucht werden. Ab morgen, Dienstag, 10.9., 14.00 Uhr sind noch einige Restkarten für die oben genannten Programmpunkte online unter http://fest.musicalvienna.at erhältlich.

