Junge ÖVP: Talente-Check nach Vorbild Salzburg bundesweit ausrollen

Unterstützung der Schülerinnen und Schüler in der Bildungs- und Berufswegentscheidung forcieren

Wien (OTS) - Nicht immer wissen Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der Pflichtschule, welchen Weg sie danach einschlagen wollen. Die Junge ÖVP fordert daher, dass Jugendliche bei der Findung ihres künftigen Lebensweges besser unterstützt werden. Konkret könnte mit der bundesweiten Einführung eines „Talente-Check“ nach dem Vorbild Salzburg die Situation um ein Vielfaches verbessert werden. Das Bundesland Salzburg hat mit der Einführung des „Talente-Check“ im Jahr 2015 einen wichtigen bildungspolitischen Schritt gesetzt, um die Schüler zu testen, zu beraten und vor allem die Dropout-Quoten zu verringern.



„Beim „Talente-Check“ werden die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in der 7. und 8. Schulstufe getestet und bei einem abschließenden Beratungsgespräch passende Bildungs- bzw. Berufsmöglichkeiten besprochen. Damit werden die Schüler bei der Entscheidung für den künftigen Lebensweg optimal unterstützt. In Salzburg weiten wir diese Maßnahme nun sogar auf die Maturanten aus und die Zahlen bestätigen uns, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Wir fordern daher eine Umsetzung dieses Modells auf alle Bundesländer, um allen Jugendlichen die besten Zukunftschancen zu ermöglichen“, so Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP.



Die Zahlen in Salzburg zeigen, dass die Einführung des „Talente-Check“ vor allem bei den Lehranfängern sehr gut gewirkt hat. 2016 und 2017 gab es unter allen Bundesländern jeweils das höchste Plus bei Lehranfängern. 2018 setzte sich in Salzburg die Zunahme mit 1,4 Prozent auf 2.614 weiter fort, 1,9 Prozent Plus gab es bei den 2.673 Ausbildungsbetrieben. Insgesamt ist die Zahl der Lehrlinge in Salzburg weiter um 1,8 Prozent auf 8.422 Lehrlinge gewachsen.



„Durch einen „Talente-Check“ bekommen die Jugendlichen eine Antwort auf die zentrale Frage des künftigen Ausbildungsweges. Jeder Schüler hat damit eine Entscheidungsgrundlage, in welchem Bereich er sich zukünftig betätigen möchte. Eine flächendeckende Einführung in allen Bundesländern würde für Österreich noch mehr qualifizierte Fachkräfte bringen und uns vor allem auch als Wirtschaftsstandort nach vorne bringen“, so Schnöll abschließend.



