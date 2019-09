Sechster PR-Golfcup von news aktuell: Netzwerken für PR-Profis im Golf Club St. Leon-Rot

Hamburg (ots) - Am Freitag fand der sechste PR-Golfcup von news aktuell statt. Kommunikationsprofis aus Unternehmen und Agenturen kamen auf Einladung der dpa-Tochter am 6. September 2019 zum Spielen und Netzwerken in den international bekannten und preisgekrönten Golf Club St. Leon-Rot. 77 golferfahrene Kommunikationsprofis spielten bei bestem Wetter 18-Löcher als vorgabenwirksames Turnier auf dem Meisterschaftsplatz "Rot". Auch die sechs Golfneulinge hatten ein volles Programm und bekamen im Rahmen einer so genannten Golf-Olympiade unter fachkundiger Anleitung eine intensive Einführung ins kurze sowie lange Spiel und traten in verschiedenen kleinen Challenges - vom Chippingcontest bis hin zum Longest Drive - gegeneinander an. Mit am Start waren neben den Kommunikationsprofis in diesem Jahr auch Hundeprofi Martin Rütter und Maja Prinzessin von Hohenzollern. Die Turnier-Gewinner des PR-Golfcup in der Bruttowertung sind Susanne Weiss bei den Damen und Oliver Bruzek bei den Herren.

"Die Vorfreude, aber auch die Erwartungen an die heutige Golfrunde waren bei vielen Teilnehmern schon im Vorwege hoch - denn nicht alle Tage hat man die Möglichkeit, einen so renommierten und anspruchsvollen Golfplatz zu spielen", sagt Frank Stadthoewer, Geschäftsführer von news aktuell und Initiator des Events. "Unsere Kommunikationsexperten haben hier heute erfolgreich viele sportliche Herausforderungen gemeistert. Wir gratulieren den Gewinnern des PR-Golfcups und freuen uns, wenn wir die Schnuppergolfer für diesen tollen Sport begeistern konnten!"

"Über die Jahre ist eine immer größer werdende 'PR-Golfcup-Community' entstanden", freut sich Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Das hat auch mit unserem Business zu tun: Kommunikation schafft Verbindung, und auch Golf verbindet - nicht nur weil wir Golfer eine sportliche Leidenschaft teilen, sondern auch, weil man auf der mehrstündigen Golfrunde auch über berufliche und private Themen spricht. Golf ist damit eine Kontaktbörse der etwas anderen Art und das schätzen unsere PR-Golfcup-Teilnehmer so sehr."

Gewinner des 18-Loch-Turniers:

1. Brutto Damen: Susanne Weiss

2. Brutto Herren: Oliver Bruzek



Handicapklasse A (HCP Pro bis 16,9)

1. Netto: Ernst Züfle

2. Netto: Martin Rütter

3. Netto: Sascha Müller-Jänsch



Handicapklasse B (HCP 17,0 bis 24,5)

1. Netto: Gabriele Putz

2. Netto: Wilfried Große-Berg

3. Netto: Andrea Ruppel



Handicapklasse C (HCP 24,6 bis --)

1. Netto: Franz Bahlmann

2. Netto: Barbara Koronowski

3. Netto: Alexandra Schmitt



Sonderpreise:

Nearest-to-the-Pin Bahn 14 Damen: Susanne Weiss

Nearest-to-the-Pin Bahn 14 Herren: Jörg Schlockermann

Longest Drive Damen Bahn 11: Marie-Luise Pastor

Longest Drive Herren Bahn 3: Christoph Völzke

Mediengolfer-Preis "Nearest-to-the-Pen" Damen Bahn 2: Stefanie Sutter

Mediengolfer-Preis "Nearest-to-the-Pen" Herren Bahn 13: Oliver Bruzek



Schnupperkurs Gewinner: Peter Verclas



Bilder vom PR-Golfcup (Copyright: Robert Schlesinger/news aktuell):

http://na.cc/jUT1b1



Video zum PR-Golfcup (Copyright: Kayur Patel/news aktuell):

https://youtu.be/HMeNkPKlkBI



Hashtag:

#PRGC19 (https://twitter.com/search?q=%23PRGC19&src=typed_query)



Partner des PR-Golfcup:

Deutscher Golf Verband e.V. (DGV): www.golf.de



Deutsche Medien Golf Gesellschaft e.V. (DMGG):

https://mediengolfer.de



buah GmbH: https://buah.de/



Medienpartner des PR-Golfcup:

PR-Journal: https://pr-journal.de/



Webseite: www.pr-golfcup.de

