Wirecard und malaysische Affin Bank Berhad erweitern Zusammenarbeit um komplett digitale Internet-Banking-Lösung

Aschheim (München)/Kuala Lumpur (München)/Kuala Lumpur (ots) -

- Seit Beginn der Zusammenarbeit 2017 hat Wirecard die AFFINBANK

dabei unterstützt, ihre Digital-First-Strategie inklusive Mobile

Payment, E-Commerce und den Point-of-Sale umzusetzen

- Neben B2C-Lösungen ermöglicht Wirecard lokalen Banken auch

umfassende Lösungen für Firmenkunden und ist in Indonesien

bereits Marktführer in diesem Bereich

- Wirecard kann sein globales, plattformbasiertes Ökosystem

bestehend aus Payment und Banking lokal wie international

aufbauen und skalieren

Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie und die Affin Bank Berhad ("AFFINBANK") erweitern ihre Zusammenarbeit und revolutionieren das Internet-Banking für Verbraucher in Malaysia. Im Rahmen dieser Kooperation profitieren bereits über 300.000 AFFINBANK-Kunden von einer Reihe von Dienstleistungen im Bereich E-Commerce und Mobile Payment auf Basis der Wirecard-Technologie. Durch die verstärkte Nutzung der Wirecard-Plattform ist die AFFINBANK nun in der Lage, eine komplette Internet-Banking-Lösung zu implementieren, die das Kundenwachstum und die Kundenbindung steigert und die Nutzung von E-Banking erhöht.

Die AFFINBANK ist ein an der Bursa Malaysia notiertes Finanzinstitut (KLSE: 5185), das derzeit über ein Netzwerk von 110 Niederlassungen im ganzen Land verfügt. Die Bank bietet eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen, die sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden maßgeschneidert sind.

Zusammen mit lokalen Banken setzt Wirecard auf den starken Trend in Asien-Pazifik hin zum Internet-Banking, wo rund 77 Prozent der Verbraucher es vorziehen, digitales Banking zu nutzen. Lokale Banken bevorzugen es obendrein, ihre Technologieentwicklung an Experten von Drittanbietern auszulagern.

Dank seiner internationalen Erfahrung kann Wirecard spezifische Lösungen entwickeln, die auf die Bedürfnisse von Banken und das Privat- und Geschäftskundengeschäft in Asien zugeschnitten sind. So können Geldinstitute zum Beispiel ihren Firmenkunden ganzheitliche Transaction-Banking-Lösungen wie Cash Management, Liquiditätsmanagement und Rechnungszahlungsdienste anbieten. In Indonesien ist Wirecard bereits Marktführer bei Softwarelösungen für das Corporate Transaction Banking mit einem Marktanteil von mehr als 50 Prozent. Für Privatkunden können Banken wie die AFFINBANK die gesamte Bandbreite der digitalen Bankfunktionalität vom Zahlungsverkehr über die Vermögensverwaltung bis hin zum Kredit über die White-Label-Software von Wirecard anbieten, ergänzt durch eine entsprechende App.

Kamarul Ariffin Mohd Jamil, Group Chief Executive Officer der AFFINBANK, sagt: "Wir freuen uns, mit Wirecard zusammenzuarbeiten und unseren Kunden die neue Internet-Banking-Lösung vorzustellen. Sie ist ein Schlüsselprodukt im Consumer-Segment und wird uns helfen, unsere Kunden besser zu bedienen und verbesserte digitale Bankgeschäfte zu ermöglichen. Da der bargeldlose Zahlungsverkehr in Malaysia weiter stark wächst, profitieren beide Unternehmen davon, Kunden zusätzliche

Mehrwertdienste anzubieten."

"Konsumenten erwarten heute, dass sie ihre täglichen Finanzen schnell und effizient managen können. Das bedeutet, dass Zugang zu Banking, einfach, intuitiv und nahtlos über mehrere Kanäle sein muss", sagt Chan Chun Fee, General Manager und Country Head von Wirecard Malaysia. "Wir freuen uns, Technologiepartner der AFFINBANK zu sein und dadurch Komfort, Mehrwert und ein personalisiertes Erlebnis für Konsumenten zu ermöglichen."

Seit 2017 entwickelt Wirecard für die AFFINBANK E-Commerce und mobile Zahlungsdienste. Darüber hinaus nutzt die AFFINBANK die digitale Financial Commerce Plattform von Wirecard, um es Händlern zu ermöglichen, Online-Zahlungen sowie Kredit- und Debitkartenzahlungen über die Point-of-Sale-Terminals von Wirecard abzuwickeln.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über Affin Bank Berhad:

Die AFFIN Bank Gruppe ist ein Konzern für Finanzdienstleistungen. Die Aktivitäten der Gruppe konzentrieren sich auf Commercial, Islamic und Investment Bankdienstleistungen, Geldmarktgeschäfte, Vermögensverwaltung und Underwriting im Lebens- und Schadenversicherungsgeschäft. Die Affin Bank Berhad (AFFINBANK) bietet eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen an, die sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden bestimmt sind. Die Zielsegmente sind in zentrale Geschäftsfelder wie Consumer Banking, SME Banking, Corporate Banking und Treasury unterteilt. Unser Slogan "Banking Without Barriers" bedeutet die Überwindung von Grenzen innerhalb der Prozesse der Bank sowie ihre Grundhaltung im Dienste ihrer Kunden. Letzteres bedeutet, die Kunden zu erreichen, die Beziehungen zu ihnen zu verbessern, jedem von ihnen das Gefühl zu geben, sich privilegiert zu fühlen, einen neuen Ansatz im Bankgeschäft zu entwickeln und das Gesicht des herkömmlichen Bankgeschäfts zu verändern. Die AFFIN Bank Gruppe bietet über ihre islamische Tochtergesellschaft Affin Islamic Bank Berhad (AFFIN ISLAMIC) auch islamische Bankprodukte und -dienstleistungen an. AFFIN ISLAMIC hat am 1. April 2006 seine Tätigkeit als vollwertige islamische Bank aufgenommen und bietet eine vollständige Palette von Islamic Banking-Produkten und -Dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen, die den Prinzipien und Gesetzen der Scharia entsprechen. Zum 31. März 2019 verfügen die AFFINBANK und die AFFIN ISLAMIC in Malaysia über ein Netz von 110 Niederlassungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.affinbank.com.my oder in einer der AFFINBANK oder AFFIN ISLAMIC Niederlassungen im ganzen Land.

Rückfragen & Kontakt:

Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz @ wirecard.com



Affin Bank Berhad Medienkontakt:



Raja Emylia Raja Lope Ahmad

Head, Corporate Communications

Affin Bank Berhad

Tel.: +60 (3) 2055 9428

E-Mail: head.corpcomm @ affinbank.com.my