Nepp: FPÖ wird künftig wieder eigene Veranstaltung zu Gedenken an Ende der Türkenbelagerung abhalten

Andere Parteien sind herzlich eingeladen sich daran zu beteiligen – Islamistische Parallelgesellschaften dürfen nicht toleriert werden

Wien (OTS) - Die FPÖ wird im kommenden Jahr rund um den 12. September wieder eine eigene Veranstaltung zum Gedenken an das Ende der Türkenbelagerung im Jahr 1683 abhalten. Zuletzt fand eine solche Befreiungsfeier anlässlich des Jubiläums im Jahr 2013 statt. Dies kündigte heute der Wiener FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp an. „Wir laden auch alle anderen Parteien ein, sich an dieser Veranstaltung im kommenden Jahr zu beteiligen“, so Nepp.

Nepp wies in diesem Zusammenghang darauf hin, dass die schleichende Islamisierung der Bundeshauptstadt in der heutigen Zeit ein enormes Problem darstelle. „Wir haben in Wien zahlreiche radikal islamische bzw. türkische Vereine, die sich in der Hand der Partei von Erdogan befinden und von Rot/Grün gefördert werden. In Wiener Schulen werden Lehrpersonal und österreichische Kinder von islamisch radikalisierten Eltern aber auch Mitschülern schikaniert. Kleine Mädchen werden vom Elternhaus dazu gezwungen Kopftuch zu tragen. Das sind nur einige Beispiele dafür, dass SPÖ und Grüne eine Entwicklung unterstützen, welche die österreichische Bevölkerung in den Hintergrund drängt. Und das wollen wir als FPÖ nicht“, so der Wiener Vizebürgermeister.

„Radikal islamische Ströhmungen führen zur Einschränkung unsere Freiheit. Sie müssen mit allen zur Verfügungung stehenden Mitteln auch bekämpft werden. Daher ist das Gedenken an das Ende der Türkenbelagerung 1683 und die damit verbundene Befreiung Wiens ein gerechtfertigter Anlass, um darauf hinzuweisen, dass wir keine islamistischen Parallelgesellschaften, die unsere demokratischen Grundwerte in Frage stellen, tolerieren. Ich fordere auch SPÖ, ÖVP und Grüne auf, sich dazu uneingeschränkt zu bekennen“, betonte Nepp. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

nfw @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at