Axios Systems zum achten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant für IT Service Management Tools positioniert

Washington (ots/PRNewswire) - Axios Systems, einer der weltweit führenden Anbieter von IT Service Management (ITSM) und IT Operations Management (ITOM)-Lösungen, wurde von den globalen Branchenanalysten Gartner Inc. in seinem aktuellen Bericht "Magic Quadrant for IT Service Management Tools" für 2019 erneut bewertet.1

Die Positionierung von Axios Systems im Magic Quadrant - zum achten Mal in Folge - bedeutet, dass das Unternehmen zu den 10 Anbietern gehört, die in diesem Jahr in den Bericht im Bereich Service Management aufgenommen wurden.

Seit seiner Gründung im Jahr 1988 bietet Axios Systems mit seiner führenden ITSM-Lösung assyst eine spezialisierte Service-Management-Technologie an. Mit einem erweiterten Produktangebot, das auch IT Operations Management und IT Business Management umfasst, ist Axios Systems ein Pionier im ITSM-Bereich und der erste Anbieter, der die vollständige Akkreditierung von PinkVERIFY(TM) für alle 16 ITIL®-Prozesse innerhalb einer einzigen Lösung erhält.

Markos Symeonides, Executive Vice President von Axios, sagte: "Unserer Meinung nach ist die Auszeichnung acht Jahre lang in Folge im Gartner Magic Quadrant für ITSM Tools nicht nur eine Anerkennung unserer jüngsten Bemühungen um die Weiterentwicklung von assyst, sondern auch ein weiterer Beweis dafür, dass unsere Lösung für alle ITSM-Tool-Ersatz- und Tool-Auswahlprojekte in Unternehmen in Betracht gezogen werden sollte.

Wir entwickeln unsere Software ständig weiter durch neue Innovationen in der Künstlichen Intelligenz, Chatbots und die Ausweitung des Service Managements auf Abteilungen außerhalb der IT."

Eine kostenlose Ausgabe des Gartner Magic Quadrant für IT Service Management Tools (ITSM) finden Sie hier.

1 Gartner, Magic Quadrant for IT Service Management Tools, Rich Doheny, Chris Matchett, Siddharth Shetty, 29 August 2019. Der Bericht trug zuvor den Titel Magic Quadrant for IT Service Support Management Tools.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Research-Publikationen dargestellt sind, und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Research-Publikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, in Bezug auf diese Forschung ab.

Informationen zu Axios Systems

Axios Systems entwickelt innovative Lösungen für IT Service Management (ITSM) und IT Operations Management (ITOM), mit denen Kunden nicht nur ihre operative Infrastruktur verbessern, sondern auch die Dienstleistungserbringung quer durch alle Geschäftsfunktionen optimieren können, einschließlich HR, Facility Management und Finanzen. Axios wird von führenden Analysten und ihrem globalen Kundenstamm als Weltmarktführer mit kompromisslosem Fokus auf Technologien für Servicemanagement anerkannt.

Axios' Enterprise Software assyst ist eine vorkonfigurierte Komplettlösung, mit der IT-Abteilungen zu profitablen, geschäftsorientierten Kundenserviceteams umgebaut werden können. Gestützt auf das ITIL® Framework und Bi-Modal-Konzepte, bringt assyst dem Unternehmen einen messbaren Nutzen, um betriebliche Herausforderungen besser zu beherrschen.

assyst ist für alle 16 PinkVERIFY(TM) ITIL® Prozesse akkreditiert. Axios war der erste Anbieter, der dies mit einer vorkonfigurierten Komplettlösung geschafft hat.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website Website unter http://www.axiossystems.com/

