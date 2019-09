Neue Volkspartei: Start der türkisen Auftakt-Tour mit Sebastian Kurz in Wien

9 Länder, 3 Tage, 1 Ziel: Wir wollen unseren Kanzler zurück – Kurz für Österreich. Blümel für Wien.

Wien (OTS) - Unter großem Applaus von zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern startete heute Nachmittag der Spitzenkandidat der neuen Volkspartei, Sebastian Kurz, flankiert von den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Bundesliste seine dreitägige Auftakt-Tour in Wien. Mit einem Tour-Bus geht es in 72 Stunden zu Auftakt-Veranstaltungen in allen neun Bundesländern. Nach Wien ist der nächste Stopp in Tulln und am Abend in Oberpullendorf im Burgenland. Von dort führt am Samstag die Tour über Ried in Oberösterreich, in die Steiermark nach Graz und am Abend nach Villach. Am Sonntag startet die Tour in Salzburg, geht weiter nach Kufstein in Tirol und endet am Abend in Bregenz in Vorarlberg.

„Dieser Auftakt gibt Kraft“, so Sebastian Kurz vor den mehr als 800 Unterstützern vor der Abfahrt mit dem türkisen Tour-Bus in die Bundesländer. „Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren das Fundament für ein erfolgreiches Österreich gelegt. Aber es liegen noch viele Aufgaben vor uns, denn die Menschen wollen ein weiterhin sicheres Land, einen starken Sozialstaat und keine neuen Schulden. Und wir müssen Österreichs Identität aufrechterhalten. Diesen Weg der Veränderung möchte ich fortsetzen. Das geht nur mit klaren Verhältnissen in Österreich und dafür brauche ich eure Unterstützung“, so Kurz. Denn jede und jeder Einzelne könne seinen Beitrag leisten, „dann wird der 29. September ein guter Tag für Österreich.“

Für den Wiener Spitzenkandidaten Gernot Blümel ist klar, was es am 29. September braucht: „Sebastian Kurz für Österreich, Gernot Blümel für Wien.“ Schließlich habe die Bundesregierung in den letzten eineinhalb Jahren in kürzester Zeit viele „heiße Eisen“ angegriffen und umgesetzt, die vor allem Wien zu Gute kommen. Neben einem Beenden der Schuldenpolitik sowie einer Entlastung der Familien für mehr als 300.000 Kinder hat die Bundesregierung Deutschförderklassen und das Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen eingeführt. „Dieser Weg hat erst begonnen und will fortgesetzt werden. Daher sind wir – so wie Sebastian Kurz in allen Bundesländern – in Wien in allen Bezirken unterwegs“, so Blümel. „Wir sind in Wien mit vollem Engagement dabei, soviel Vertrauen wie möglich zu gewinnen, damit keine Mehrheit gegen Sebastian Kurz möglich ist. Denn wenn es eine solche Mehrheit gibt, wird davon Gebrauch gemacht.“

„Laufen, reden, laufen, reden, laufen – und am 29. September Sebastian Kurz wählen“, betonte Generalsekretär Karl Nehammer. Unterstützung gab es auch vom ukrainischen Ex-Box-Weltmeister Vitali Klitschko, der erklärte: „Für einen Sieg braucht man ein starkes Team. Mit dem Blick auf die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten und die heute zahlreichen erschienenen Unterstützer: Sebastian, Du hast ein großartiges Team!“.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/