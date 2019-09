Viele Stars beim "ORF Burgenland Fest" am 8. September 2019

"Tag der offenen Tür" im ORF Landesstudio und viel Musik mit den Schlagerstars mit Nik P., Waterloo, Die Draufgänger, Die 3 sowie der Radio Burgenland Band und tollem Kinderprogramm.

Eisenstadt (OTS) - Am Sonntag, dem 8. September 2019, lädt der ORF Burgenland von 11.00 bis 18.00 Uhr zum "ORF Burgenland Fest" ein. Am Vormittag gibt es Blasmusik und Folklore und am Nachmittag werden viele Stars aus der Schlagerszene auf der Bühne stehen.

Das Programm beginnt um 11.00 Uhr mit einem zünftigen und ausnahmsweise zweistündigen „Radio Burgenland Frühschoppen“ präsentiert von Michael Pimiskern. Mit dabei sind MaChlast, die Tamburizza Hatsko Kolo, die Blasmusik der Burgenland Ungarn, Romano Rath sowie Die Granaten.

Am Nachmittag werden ab 13.00 Uhr die Radio Burgenland Band, Waterloo, Die Draufgänger, Die 3 sowie Nik P. auftreten. Programmende ist um ca. 18.00 Uhr.

Ein Blick hinter die ORF-Kulissen

Den ganzen Tag ist ein Blick hinter die Kulissen des ORF Burgenland möglich. Wie wird Radio gemacht? Wie entsteht die tägliche Live-Sendung "Burgenland heute"?

Am Nachmittag wird ORF Burgenland-Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zu Gast sein und in einem Workshop Köstlichkeiten aus Kräutern zaubern. Die Österreichischen Lotterien sind mit der Brieflos-Show beim Fest und die Besucherinnen und Besucher können ihr Glück versuchen. Bei der Fotobox kann man ein Erinnerungsfoto machen lassen.

Für kulinarische und regionale Köstlichkeiten ist gesorgt.

Spiel und Spaß für Kinder

Für die kleinen ORF Burgenland-Fans gibt es ein lustiges und umfangreiches Kinderprogramm mit Magier Merlix, Hüpfburg, Kinderschminken und vielem mehr.

Die direkte Zufahrt zum Funkhaus Eisenstadt ist nicht möglich. Ein Shuttle-Bus bringt die Besucher vom Parkplatz beim Landhaus direkt zum Funkhaus. Das Fest findet bei freiem Eintritt statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

