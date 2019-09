Start für Léa Wegmann bei „Sturm der Liebe“

Erster Auftritt als Franziska Krummbiegl am 9. September in ORF 2

Wien (OTS) - Zuwachs für den „Fürstenhof“! Mit der Folge 3.223 betritt die in Österreich geborene Léa Wegmann am Montag, dem 9. September 2019, um 15.10 Uhr in ORF 2 erstmals das TV-Hotel der ORF/ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“. Wegmann schlüpft dabei in die Rolle von Franziska Krummbiegl, die schlagfertige, willensstarke und loyale Nichte von Obstbäuerin Margit (Michaela Stögbauer). Mit ihrer Hilfe ergibt sich eine Möglichkeit, wie Romys (Désirée von Delft) Traumhochzeit doch noch Wirklichkeit werden kann.

Léa Wegmann über ihr Engagement bei „Sturm der Liebe“

„Schon nach dem ersten Tag war mir durch die wunderbare Herzlichkeit und die große Professionalität im Team klar: Es wird eine einzigartig tolle Zeit, in der ich so viel spielen, lernen, erfahren darf! Jetzt, nach zwei Monaten, finde ich jeden Tag noch Momente, in denen ich ganz stark ‚Danke‘ denke. Auch für meine tolle Rolle ‚Franzi‘. Ein Mädchen, das seine Heimat und die Natur liebt, wie ich. Stets für Ehrlichkeit und ihre Träume kämpft. Das bewegt mich sehr.“ Und über ihren Geburtsort: „Ich bin zwar von Geburt ein Wiener Kindl, doch leider seitdem nicht mehr dort gewesen! Was ich dringend ändern will.“

Mehr zum Inhalt der Folge am 9. September

Denise (Helen Barke) berichtet Joshua (Julian Schneider) aufgekratzt von ihrem Gespräch mit dem berühmten Chirurgen. Verwundert merkt sie, dass Joshua sich nicht wirklich für ihre Belange interessiert. Eva (Uta Kargel) spürt, dass Robert (Lorenzo Patané) ihr etwas verheimlicht. Schließlich hält es Robert nicht länger aus und gesteht seiner Frau, was er und Joshua getan haben. Romy ist vernarrt in den Gedanken, auf der Wiese aus ihrem Traum zu heiraten. Leider gehört das Stück Land der Obstbäuerin Margit (Michaela Stögbauer), die strikt dagegen ist. Mit Hilfe von Margits Nichte Franzi (Léa Wegmann) ergibt sich allerdings doch noch eine Möglichkeit, wie sich Romys Traum erfüllen könnte.

