AVISO – 40 Jahre Ottakringer Kirtag von 13.bis 15. September im „Alten Ort“

Einladung zur Programmpräsentation am Mittwoch, 11.9.2019 um 10.30 Uhr

Wien (OTS/SPW-K) - Anlässlich des bevorstehenden Ottakringer Kirtags lädt der Ottakringer Bezirksvorsteher Franz Prokop am Mittwoch, den 11. September um 10.30 Uhr zur Programmpräsentation.



Termininfo Programmpräsentation:

Mittwoch, 11.9.2019 um 10.30 Uhr,

Alter Ort in Ottakring (im Autodrom)



Zur Programmpräsentation begrüßen Sie der Ottakringer Bezirksvorsteher Franz Prokop sowie Vertreterinnen und Vertreter der Kulturfreunde Ottakring.



Bereits zum 40. Mal in Folge findet heuer wieder der Ottakringer Kirtag statt. Drei Tage lang verwandelt sich der „Alte Ort“ in Ottakring in einen riesigen Festplatz mit Musik und abwechslungsreichem Programm. Eröffnet wird der Kirtag am 13. September 2019 um 15 Uhr von Bürgermeister Michael Ludwig und dem Ottakringer Bezirksvorsteher, Franz Prokop.

Auf dem Programm stehen ein bunter Rummelplatz, kulinarische Köstlichkeiten, Attraktionen für Jung und Alt, musikalische Schmankerl, Frühshoppen mit den 16er Buam, eine spannende Rätselralley, Sportstationen uvm.





Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Kulturfreunde Ottakring und/oder Stefanie Lamp +43 664 884 619 89



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at