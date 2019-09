Ö1: „Howdy Kollegen … Leiht mir Euer Flatterohr“: Dschi Dsche-i Wischer Dschunior zu Gast bei „Rudi. Der rasende Radiohund“

Wien (OTS) - Zu seinem 40-jährigen Radio-Jubiläum bittet Ö1 Dschi Dsche-i Wischer Dschunior nochmals vor das Mikrophon: in „Rudi. Der rasende Radiohund“ ist er von Montag, den 9. bis Donnerstag, den 12. September jeweils um 15.55 Uhr zu Gast.

1979, anlässlich des von den Vereinten Nationen ausgerufenen „Jahr des Kindes“, konnte der von Christine Nöstlinger konzipierte Dschi Dsche-i Dschunior das Licht der Radio-Welt erblicken. Der gewitzte Fürsprecher der Kinder, dem an „altmodischen“ Wörtern genauso gelegen ist wie an modernen, eroberte innerhalb eines Jahres und im Sturm das Radiopublikum. Christine Nöstlinger hatte mit Romanen wie „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig“ und „Maikäfer, flieg“ bereits Klassiker der neuen Kinderliteratur und sich selbst damit in die erste Reihe der deutschsprachigen Kinderbuchautorinnen geschrieben. Wolfgang Hübsch verlieh dem Wesen mit drei Zahnreihen, Bauchhaaren und „Hüflingen“, das immer aus der Perspektive von Kindern argumentiert, mithilfe technischer Unterstützung eine markante Stimme. Die kurzen Sendungen, die täglich im Ö3-Wecker ausgestrahlt wurden, machten Dschi Dsche-i Dschunior zur Radiolegende.

Von Montag, den 9. bis Donnerstag, den 12. September ist Dschi Dsche-i Wischer Dschunior nun zu Gast beim rasenden Radiohund Rudi – jeweils um 15.55 Uhr in Ö1. Rudi spricht mit seinem Vorbild über das Radiomachen, über Schulfreunde und Lehrer und über die erwachsenen Zweibeiner - die damals wie heute guten Stoff für Radiosendungen liefern. Zu hören sind auch vier alte Folgen von Dschi Dsche-i Wischer Dschunior wie „Wörter gehören geschützt“ oder „Zum Abschied:

Denker und Wisser sollt ihr werden, keine Glauber und Nachsager“, die zum Teil auch auf der soeben erschienenen Ö1-CD „Christine Nöstlinger: Dschi Dsche-i Dschunior“ zu hören sind. Diese ist zum Preis von 18,10 Euro im gut sortierten Fachhandel oder im ORF Shop erhältlich (für Ö1 Clubmitglieder: 16,29 Euro). Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.

