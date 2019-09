FPÖ-Wurm: „Sozialistisches Trafik-Ablösemodell wird Thema für Parlament und Bundeswettbewerbsbehörde“

„Ablösemodell für Trafiken muss gestoppt werden“

Wien (OTS) - „Die FPÖ wird in der nächsten Nationalratssitzung einen Antrag zum Stopp dieses unsinnigen und ökonomisch für einen Großteil der Trafikanten geradezu vernichtenden Ablösemodells einbringen und für eine Unterstützung auch bei den anderen Fraktionen werben. Gleichzeitig wird auch eine Sachverhaltsdarstellung an die Bundeswettbewerbsbehörde eingebracht, um hier eine entsprechende Überprüfung der Vorgangsweise einzuleiten. Dies ist auch der breite Wunsch der Trafikanten, der tagtäglich in der Wahlbewegung an uns herangetragen wird“, kündigte heute der FPÖ-Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm an.

„Das sozialistische Trafik-Ablösemodell wird uns noch länger beschäftigen. Jedenfalls so lange, bis es im Sinne der österreichischen Trafikanten gelöst wird. Dass sich ÖVP-Wirtschaftskammerfunktionär Josef Prirschl und Monopolverwaltungs-Direktor Hannes Hofer in einer unerhörten Art und Weise gegen die wirtschaftlichen Interessen der Trafikanten stellen, ist bezeichnend für eine abgehobene Funktionärsschicht, die sich von den Bedürfnissen jenes Berufsstandes, den sie eigentlich vertreten sollten, schon lange entfernt haben“, betonte Wurm.

„Dass der ÖVP-Wirtschaftsbund nach dem Bauchfleck in Sachen absolutes Rauchverbot in der Gastronomie jetzt auch bei der Betriebsnachfolge die Interessen der Trafikanten in einer solchen Art und Weise verrät, ist bezeichnend für die ‚Wirtschaftspartei‘ ÖVP und ihre Standesvertreter. Offensichtlich will man die Nahversorgung mit Tabakwaren durch den Tabakeinzelhandel bewusst torpedieren und nimmt mit dem Ablösemodell in Kauf, dass viele Trafikanten am Ende ihrer Berufslaufbahn vor dem Insolvenzrichter stehen. Das kann nicht im Sinne einer Berufsvertretung sein. Gemeinsam mit unserem freiheitlichen Trafikantensprecher Ronald Walter und der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) werden wir jedenfalls gegen diese Ungerechtigkeit ankämpfen. Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass sich vom Bodensee bis zum Neusiedlersee auch immer mehr Trafikanten, die ursprünglich im Lager des ÖVP-Wirtschaftsbundes waren, uns anschließen, um gegen Ablösemodell und absolutes Rauchverbot anzukämpfen, sagte Wurm.

