Terminaviso 10.09.: Das Zentrum für Politische Schönheit kommt nach Wien und trifft die Gebrüder Moped

Österreich braucht politische Schönheit

Wien (OTS) - Der Bildungsverein #offenegesellschaft-Liste Pilz lädt im Rahmen seiner Talkreihe #zukunftderoffenengesellschaft zu einem einzigartigen Auftritt des „Zentrums für Politische Schönheit“, gemeinsam mit den Gebrüdern Moped und Maria Stern ein. Wir sind der Meinung „Österreich braucht politische Schönheit“ – und zwar mehr denn je.

Im Mittelpunkt steht der Diskurs darüber, was Kunst, Skandale, Partizipation und kreativer Widerstand demokratiepolitisch bewirken können. Und was nicht.

Es diskutieren:

Cesy Leonard: Zentrum für Politische Schönheit

„Das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) ist eine Sturmtruppe zur Errichtung moralischer Schönheit, politischer Poesie und menschlicher Großgesinntheit. Grundüberzeugung ist, dass die Lehren des Holocaust durch die Wiederholung politischer Teilnahmslosigkeit, Flüchtlingsabwehr und Feigheit annulliert werden und dass Deutschland aus der Geschichte nicht nur lernen, sondern auch handeln muss.

Wir arbeiten an der Zukunft des politischen Widerstands im 21. Jahrhundert ("aggressiver Humanismus"), setzen auf Menschlichkeit als Waffe und experimentieren mit den Gesetzen der Wirklichkeit. Widerstand ist eine Kunst, die weh tun, reizen und verstören muss. Wir drängen in eine Leerstelle, die jahrzehntelang von öffentlichen Intellektuellen besetzt wurde: das moralische Gewissen".

Link: https://politicalbeauty.de/

Die Gebrüder Moped: Als Frontal-Satiriker aus Facebook und Fernsehen bekannt, belegen die beiden Autoren für Willkommen Österreich, Kolumnisten, Kuratoren und Kabarettisten in ihrer multimedialen Satire-Show, was besorgte Gratiszeitungen immer schon wussten: Österreich war an der Schöpfung nicht beteiligt. Wir waren das erste Opfer.

Link: https://gebruedermoped.com/



Maria Stern: Singer-Songwriterin (Protest-Songcontest), Schriftstellerin, Lehrerin und Parteichefin



Moderation:

Airan Berg: Österreichischer Theatermacher und künstlerischer Leiter

Im Anschluss an die Veranstaltung stehen die DiskutantInnen gerne für Mediengespräche zur Verfügung.

Bitte um Akkreditierung bei Romana Bartl: rbartl @ bvog.at, 0699 12696310

Datum: 10.09.2019, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Kunsthalle Wien MuseumsQuartier, Lounge/Untergeschoss

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: https://www.bvog.at/veranstaltungen/politische-schoenheit

