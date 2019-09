Trafikantensprecher Prirschl: Neues Ablösemodell für Trafiken ist transparent, basiert auf wirtschaftlichen Kennzahlen

Österreichweit einheitliches Ablösemodell erarbeitet von WU-Professor Romuald Bertl - Trafiken ermöglichen vor allem Menschen mit Behinderung den Start in die Selbständigkeit

Wien (OTS) - Entgegen den vom Freiheitlichen Parlamentsklub verbreiteten Aussagen ist das Ablösemodell Neu für Tabaktrafiken in ganz Österreich ein transparentes und nachvollziehbares Modell, das auf wirtschaftlichen Kennzahlen basiert. Bisher wurde die Höhe von Ablösezahlungen österreichweit uneinheitlich entweder anhand von Umsatzprozenten oder von Sachwerten errechnet. Daher hat Univ.-Prof. Dr. Romuald Bertl, Leiter der Abteilung für Unternehmensrechnung und Revision an der Wirtschaftsuniversität Wien, ein Bewertungsmodell für Tabakfachgeschäfte erarbeitet. In diesen Prozess waren alle im Bundesgremiums der Tabaktrafikanten vertretenen Fraktionen eingebunden. Neu ist nun die Berechnung eines Unternehmenswertes für den Nicht-Monopol-Bereich unter Berücksichtigung der Ertragslage der Trafik. Getätigte Investitionen und die erfolgreiche Führung der Trafik werden somit finanziell abgegolten.

Für Josef Prirschl, Obmann des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), stehen Transparenz und Einheitlichkeit im Vordergrund: „Bisher konnten keine einheitlichen Aussagen über den Ablösewert einer Trafik getroffen werden. Nun ist dieser Wert sowohl für den bisherigen Trafikanten als auch für den Nachfolger berechenbar. Damit wurde auch einem langjährigen Wunsch der Branche nachgekommen.“ Trafiken ermöglichen vor allem Menschen mit Behinderung den Start in die Selbständigkeit.

Die angesprochene Unzufriedenheit aus der FPÖ ist für Prirschl nicht nachvollziehbar: „Das Bundesgremium war auf der Feuer & Rauch Messe mit einem Beratungsstand vertreten. In den vielen persönlichen Gesprächen habe ich durchwegs positive Resonanz zum Ablösemodell erhalten.“ „Während das Bundesgremium stets an der Lösung von aktuellen Problemen der Trafikantinnen und Trafikanten arbeitet, hat die FPÖ anscheinend bereits den Wahlkampf zu den Wirtschaftskammerwahlen 2020 eröffnet“, so Tabaktrafikanten-Branchensprecher Prirschl. (PWK448/JHR)

