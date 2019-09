NOVOMATIC AG organisiert Aufsichtsrat und Vorstand neu

Gumpoldskirchen (OTS) - Unternehmen setzt eingeschlagenen Weg zur länderübergreifenden Optimierung der Unternehmensstruktur konsequent fort.

Nach Jahren der raschen und erfolgreichen Expansion hat NOVOMATIC seit dem Vorjahr eine Phase der Konsolidierung und Optimierung der Unternehmensstrukturen eingeleitet. Als wichtiger Zwischenschritt wurden nun die Organe der NOVOMATIC AG neu geordnet, die sich ab sofort wie folgt zusammensetzen:

Aufsichtsrat:

Dr. Bernd Oswald, Vorsitzender

Mag. Martina Flitsch, Stv. Vorsitzende

Univ.-Doz. Dr. Robert Hofians, Aufsichtsrat

Vorstand:

Mag. Harald Neumann, Vorstandsvorsitzender, CEO

Dipl.-Ing. Ryszard Presch, Vorstand Operations, COO

Mag. Johannes Gratzl, Vorstand Finanzen, CFO

Der bisherige Technologie-Vorstand Mag. Thomas Graf übernimmt als CEO der Greentube-Gruppe die Verantwortung für den zukunftsträchtigen Online Gaming-Markt. Mag. Peter Stein scheidet einvernehmlich als Finanzvorstand aus und Mag. Johannes Gratzl, langjähriger Bereichsleiter Group Treasury, folgt ihm in dieser Position nach. Dipl.-Ing. Bartholomäus Czapkiewicz, bislang Vorstand System- und Plattformlösungen, wird für diesen Bereich weiterhin als Prokurist verantwortlich zeichnen. Dr. Christian Widhalm, Vorstand Beteiligungen, hat sein Vorstandsmandat aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt und wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen. Mag. Barbara Feldmann wird weiterhin im Aufsichtsrat der Löwen Entertainment GmbH in Deutschland vertreten sein.

„NOVOMATIC wird den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und die internen Strukturen in Österreich sowie den internationalen Konzernunternehmen länderübergreifend weiter optimieren“, so NOVOMATIC-Vorstandsvorsitzender Harald Neumann. Damit will der weltweit tätige Gaming-Technologiekonzern die Effizienz des Unternehmens steigern und hohe Synergien zwischen den unterschiedlichen Unternehmensbeteiligungen erzielen.

