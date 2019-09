Blümel: Tourismuszonen sind eine große Chance für Wien

Mehrheit der Wienerinnen und Wiener laut Umfrage für Öffnung am Sonntag

Wien (OTS) - „Tourismuszonen sind eine große Chance für den Standort Wien und die Wirtschaftstreibenden in der Stadt – insbesondere um gegenüber dem Online-Handel bestehen zu können. Wien ist das Ziel vieler Touristen und Geschäftsreisender, die jedoch am Sonntag vor geschlossenen Geschäften stehen. Denn Rot-Grün verhindert Tourismuszonen und damit die Möglichkeit, ihr Geschäft am Sonntag aufsperren zu dürfen“, so Landesparteiobmann Gernot Blümel zu der heute veröffentlichten Marketagent-Umfrage, wonach eine Mehrheit der Wienerinnen und Wiener einer Öffnung am Sonntag positiv gegenüber stehen. „Gerade in Zeiten, in denen man rund um die Uhr online einkaufen kann, muss es den Wiener Geschäftsleuten möglich gemacht werden, auf die veränderten Kundenbedürfnisse einzugehen. Alles andere ist ein reines Amazon-Förderungsprogramm“, so Blümel.

„Während alle anderen Bundesländer längst Tourismuszonen in den unterschiedlichsten Städten und Orten eingerichtet haben, verweigert die Millionenstadt Wien sinnvolle Veränderungen und nimmt einen Kaufkraftabfluss in andere Städte und ins benachbarte Ausland in Kauf“, so Blümel. Dabei würden Tourismuszonen rund 800 neue Arbeitsplätze für Wien und 140 Mio. Euro zusätzlichen Umsatz in den Geschäften bringen sowie mehr Chancen, um gegen den Online-Handel zu bestehen. „Rot-Grün darf Tourismuszonen in Wien nicht länger blockieren. Eine Unterschrift des Bürgermeisters würde genügen“, so Blümel.

