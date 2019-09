ÖGB-Schumann: Kindergärten müssen kostenlos sein - so wie die Schule

Gewerkschaftsfrauen fordern, was sich Eltern wünschen

Wien (OTS) - „Der Kindergarten ist die erste und ganz wesentliche Bildungseinrichtung, die Kinder besuchen. Daher müssen Kindergärten als Bildungseinrichtung kostenlos sein – so wie die Schule!“, fordert Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende. Die Forderung der ÖGB-Frauen nach einem Rechtsanspruch auf einen Gratis-Kinderbetreuungsplatz für jedes Kind entspreche auch den Wünschen der Eltern, wie die heutige Umfrage der Kinderfreunde zeigt. Mehr als 80 Prozent der befragten Eltern sprechen sich für einen kostenfreien Kindergarten aus.

Der kostenlose Zugang zur Bildung ist für Schumann eine Frage der Gerechtigkeit: „Alle Kinder in Österreich müssen die gleichen Bildungschancen haben. Jeder Euro, der in die Bildung unserer Kinder investiert wird, ist eine Investition in die Zukunft.“

