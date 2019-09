Alles neu auf firmeninfo.at

25 Jahre Online-Wirtschaftsinformation von Compass

Mit der Ausweitung der Inhalte wie Gewerberegister-Auszüge, Vereinsregister-Auszüge und Bilanzdaten bietet firmeninfo.at ab sofort Rundum-Information für Wirtschaftstreibende, die verlässliche, tagesaktuelle Daten über Geschäftspartner benötigen. Hermann Futter

Wien (OTS) - Rechtzeitig vor dem 25-jährigen Jubiläum der ersten kommerziellen Online-Wirtschaftsdatenbank von Compass erscheint das beliebte B2B-Portal firmeninfo.at in neuem Gewand und mit jeder Menge zusätzlicher Services.

Noch mehr Inhalte für Unternehmen

„Mit der Ausweitung der Inhalte wie Gewerberegister-Auszüge, Vereinsregister-Auszüge und Bilanzdaten bietet firmeninfo.at ab sofort Rundum-Information für Wirtschaftstreibende, die verlässliche, tagesaktuelle Daten über Geschäftspartner benötigen.“ , so Hermann Futter, Geschäftsführer der Compass-Gruppe. Die Basis-Profile sind auf firmeninfo.at wie bisher kostenfrei einsehbar, ebenso Neugründungen und Insolvenzen. Für detailreiche Profile und Auszüge stehen Einzelabfragen mit Kreditkarte oder Vorteilspakete zur Verfügung.

Das B2B-Portal www.firmeninfo.at richtet sich an Geschäftstreibende und versorgt Unternehmen mit Firmen-, Gewerbe- und Vereinsprofilen sowie amtlichen Auszügen aus dem Firmenbuch und dem Grundbuch zum sofortigen Download. Des Weiteren steht der Benchmark-Report, eine Bewertung von Unternehmen, zur Verfügung. In Kürze werden auch B2B-Marketingdaten mit Ansprechpersonen, Adressen und wirtschaftlichen Details zu Unternehmen auf firmeninfo.at angeboten.

Über Compass

Der Compass-Verlag wurde 1867 als Adressbuchverlag in Wien gegründet. Ende 1995 waren bereits alle Firmeninformationen der Buchausgaben im Internet verfügbar. Die Compass-Gruppe ist der führende Anbieter von Wirtschaftsinformationen in Österreich und hält ein umfangreiches Portfolio an elektronischen Informationsdiensten bereit, u. a. den Wirtschafts-Compass, Plattformen wie www.firmenbuchgrundbuch.at, www.firmeninfo.at, www.apo24.at sowie www.zedhia.at, ein Online-Archiv zur europäischen Wirtschaftsgeschichte. Marketingadressen, Auskunftsportale, Domain-Services sowie Investitionen in Startups runden die Compass-Services ab.

Rückfragen & Kontakt:

Compass-Gruppe GmbH

Hermann Futter

Geschäftsführer

0664 16 00 610

hermann.futter @ compass.at

www.compass.at