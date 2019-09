Bäckerei Therese Mölk eröffnet eigene Brennerei für nachhaltige Nutzung von altem Brot

Tiroler Bäckerei als Vorreiter für innovative Lösungen zur Vermeidung von Lebensmittelmüll. Altes Brot wird zu Hochprozentigem verarbeitet.

Völs/Innsbruck (OTS) - Die neue, hochmoderne und hauseigene Brennerei der Bäckerei Therese Mölk wurde am Mittwoch im Bei­sein von Vertretern der Firma MPREIS, der Tiroler Wirtschaft und Politik, wie u.a. LHStv. Mag. Ingrid Felipe, sowie der Presse, feierlich eröffnet. Das Projekt ermöglicht die nachhaltige Nutzung von Brot aus Fehlproduk­tion und altem Brot, indem es zu hochprozentigem Alkohol und in weiterer Folge zu Gin und Ansatz­schnaps verarbeitet wird. Mit ihren innovativen Lösungen zur Vermeidung von Le­bensmittelmüll ist die Tiroler Bäckerei seit Jahren österreichweit Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit.

Aus gutem Grund nachhaltig

In Österreich landet jedes fünfte Stück Brot im Abfall. „Wir versuchen bereits in der Bäckerei, durch genaue Planung und modernste Anlagen, Ausschussware zu vermeiden - aber ganz gelingt uns das nicht. Altes Brot oder Ausschussware in die Tonne zu schmeißen oder zu Tierfutter zu verarbeiten, passt nicht zu unserer Firmenphilosophie“, erklärt Mathias Mölk, Leiter der Bäckerei Therese Mölk, die Motivation für die Investition in die eigene 600 Liter Destillationsanlage.

Einzigartige Idee: „Flasche. Statt. Tonne.“

Unter dem Motto „Flasche. Statt. Tonne.“ entwickelt die Bäckerei Therese Mölk seit 2015 mit loka­len Partnern immer wieder einzigartige Lösungen zur sinnvollen Verwertung von altem Brot und Aus­schuss des Betriebs. „Bisher konnten wir auf diese Weise bereits knapp 64.000 Kilogramm Brot vor der Mülltonne retten“, so Mathias Mölk. Darunter der von Falstaff mit 92 Punkten bewertete "Herr Friedrich" Gin oder "Frau Rosis" Ansatz. Alle Produkte sind bei MPREIS und T&G erhält­lich.

Erste Großbäckerei Österreichs mit eigener Brennerei

In der neuen Brennerei können die Spirituosen nun direkt und ohne zusätzliche Transportwege in der Bäckerei hergestellt werden. Damit ist Bäckerei Therese Mölk die erste Großbäckerei in Öster­reich, die in großem Stil die Idee, aus altem Brot alkoholische Getränke herzustellen, umsetzt und mit der eigenen Destillationsanlage konsequent weiterführt.

